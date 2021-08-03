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Карман России, 2021

2021 / Россия
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О фильме

В жанре документального кино с игровыми эпизодами фильм восстанавливает панораму столетий. Журналистское повествование с широким использованием художественных реконструкций, компьютерной графики, анимации показывает - деловая традиция в регионе не прерывалась.

Она по-разному проявляет себя в разные эпохи. Ключевой приём, реализуемый в разных типах экранных технологий - ОЖИВЛЕНИЕ. Памятники великим людям, здания, индустриальные сооружения, ландшафты Волги и Оки, кино- и фотохроника преображаются, меняются во времени и пространстве, обретают другое измерение, чтобы так или иначе взаимодействовать с современностью, вступать в диалог с потомками.

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Продолжительность 1 час 3 минуты
Год выпуска 2021
Возраст 12+
Прокатчик Самокат
Режиссер
Сергей Нурмамед
Сергей Нурмамед
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Карман России 1 постер
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