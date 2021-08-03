Карман России, 2021

В жанре документального кино с игровыми эпизодами фильм восстанавливает панораму столетий. Журналистское повествование с широким использованием художественных реконструкций, компьютерной графики, анимации показывает - деловая традиция в регионе не прерывалась.

Она по-разному проявляет себя в разные эпохи. Ключевой приём, реализуемый в разных типах экранных технологий - ОЖИВЛЕНИЕ. Памятники великим людям, здания, индустриальные сооружения, ландшафты Волги и Оки, кино- и фотохроника преображаются, меняются во времени и пространстве, обретают другое измерение, чтобы так или иначе взаимодействовать с современностью, вступать в диалог с потомками.