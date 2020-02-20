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Русские грузины. Фильм первый Русские грузины. Фильм первый
Киноафиша Фильмы Русские грузины. Фильм первый

Русские грузины. Фильм первый, 2019

2019 / Россия
6.8 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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Причины посмотреть Факты О фильме

С начала XIX века и вплоть до конца XX века грузины в России были чуть ли не второй титульной нацией. Фильм рассказывает о том, как они обрусевали, расширяя, тем самым, русский мир. Герои фильма — знаменитые исторические личности: генерал Багратион, министр Шеварднадзе, художник Пиросмани, революционер Орджоникидзе, режиссер Данелия, хореограф Баланчин, писатель Андроников, генеральный секретарь ЦК ВКП(б) Сталин и многие другие. 

  • Премьера фильма в кинотеатрах состоялась 20 февраля 2020 года. 13 апреля фильм был опубликован на ютуб-канале Леонида Парфенова “Parfenon”.
  • Фильм — вторая часть задуманной трилогии о нациях, “особенно массово и ярко приходивших в русскую цивилизацию, в русскую карьеру и в русские элиты”. В 2016 году состоялась премьера трехсерийного фильма “Русские евреи”. Последним планируется выпуск фильма “Русские немцы”.
  • Фильм охватывает исторические события от начала XIX века до 1939 года. Вторая часть проиллюстрирует период с 1939 по 1989 год, когда этот феномен, по мнению автора, закончился.
  • Во время съемок съемочной группе понадобился ослик. Местные жители не понимали, что значит “взять в аренду”. Животное пришлось купить, а затем подарить обратно.

«Русские грузины» — двухсерийный документальный фильм об исторической роли грузин в российской, а позже советской политике, культуре и науке. Герои фильма — Багратион и Шеварднадзе, Пиросмани и Данелия, Баланчин и Андроников. Особенно подробно показана роль Сталина, одного из самых долговременных правителей страны, чья идеология, вкусы и привычки во многом сформировали российский образ жизни, существующий и поныне. Лента поднимает широкий круг гуманитарных вопросов, среди которых и взаимопроникновение культур, и имперская идеология, и государственное насилие над личностью. Первый фильм дилогии начинается в грузинском квартале в Москве и кратко описывает сближение двух стран и народов до XVIII века, упоминает Георгиевский трактат как рубеж к государственному единству, закрепление грузинской элиты в российской и отношения православных церквей. Крепнет традиция «грузинских русских», а представители «золотого века» русской культуры — Пушкин, Грибоедов, Лермонтов — открывают Грузию для образованной России. Автор и ведущий фильма — журналист Леонид Парфенов, автор документально-просветительских фильмов «Живой Пушкин», «Глаз Божий», «Зворыкин-Муромец», «Цвет нации», «Русские евреи» и многих других.

6.8 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность 2 часа 10 минут
Год выпуска 2019
Премьера в России 20 февраля 2020
Премьера в мире 20 февраля 2020
Возраст 18+
Режиссер
Дмитрий Курчатов
В ролях
Леонид Парфенов
Леонид Парфенов
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Русские грузины. Фильм первый 1 постер
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