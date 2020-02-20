Русские грузины. Фильм первый, 2019

«Русские грузины» — двухсерийный документальный фильм об исторической роли грузин в российской, а позже советской политике, культуре и науке. Герои фильма — Багратион и Шеварднадзе, Пиросмани и Данелия, Баланчин и Андроников. Особенно подробно показана роль Сталина, одного из самых долговременных правителей страны, чья идеология, вкусы и привычки во многом сформировали российский образ жизни, существующий и поныне. Лента поднимает широкий круг гуманитарных вопросов, среди которых и взаимопроникновение культур, и имперская идеология, и государственное насилие над личностью. Первый фильм дилогии начинается в грузинском квартале в Москве и кратко описывает сближение двух стран и народов до XVIII века, упоминает Георгиевский трактат как рубеж к государственному единству, закрепление грузинской элиты в российской и отношения православных церквей. Крепнет традиция «грузинских русских», а представители «золотого века» русской культуры — Пушкин, Грибоедов, Лермонтов — открывают Грузию для образованной России. Автор и ведущий фильма — журналист Леонид Парфенов, автор документально-просветительских фильмов «Живой Пушкин», «Глаз Божий», «Зворыкин-Муромец», «Цвет нации», «Русские евреи» и многих других.