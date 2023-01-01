«Уже в сельском клубе»: Орбакайте высмеяли за нелепое выступление

Тяжелые времена для Боярской: дочь д’Артаньяна оставили с носом

«Урод»: располневшую Белоснежку из «9 роты» секс-символом не назовешь

Почему чудака Гнездилова из «Пса» держат в органах: впадете в уныние, когда узнаете

Постарел на 10 лет: вот как Кравченко облили лицо клеем на съемках

Подход европеек к гигиене отличается от того, к чему привыкли россияне: вот как моются на Западе

Пятница 13-е совпала с затмением: Володина сообщила, какими бедствиями это обернется для россиян

«Клубничка»: не поверите, но ради денег Шурик снимался в пошлой картине

«Заплыла жиром»: Загитова ужаснула даже фанатов своей неидеальной формой

«Не дарю»: женщины возмутятся из-за этих слов Домогарова

«Все серьезно»: озвучен диагноз Билана, который не может больше петь