Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Пес-самурай и город кошек" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Русские евреи. Фильм второй
Киноафиша Фильмы Русские евреи. Фильм второй

Русские евреи. Фильм второй, 2017

2017 / Россия
мало голосов Оцените
3 голоса
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

«Русские евреи. Фильм второй» - это продолжение документальной ленты 2016 года, снятой Сергеем Нурмамедом. В главной роли вновь предстанет известный телеведущий Леонид Парфёнов.

Фильм снят при поддержке фонда «Генезис», студии «Намедни», а также в содружестве с Центром документального кино. Во второй части картины будет затронута страница истории с 1918 по 1948 года. В это тридцатилетие личности еврейского происхождения принимают всё большее участие в политической и культурной сферах жизни государства. Среди них: Сергей Эйзенштейн, Дзига Вертов, Лев Троцкий, Марк Шагал и другие. «Русские евреи. Фильм второй» поведает о том, как гонимые всем миром сумели достичь небывалых когда-то вершин.

- Осенью 2017 года также планируется выход третей части фильма, в которой речь пойдёт о судьбе евреев в России и в других странах после 1948 года

Спустя год после выхода в прокат картины «Русские евреи. Фильм первый. До революции» фонд «Генезис» и студия «Намедни» в сотрудничестве с Центром документального кино (ЦДК) представляют второй фильм трилогии о роли российских евреев в жизни страны и мира - «Русские евреи. Фильм второй. 1918 - 1948».

мало голосов Оцените
3 голоса
Продолжительность 2 часа 5 минут
Год выпуска 2017
Возраст 18+
Режиссер
Сергей Нурмамед
Сергей Нурмамед
В ролях
Леонид Парфенов
Леонид Парфенов
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
Русские евреи. Фильм третий. После 1948 года
Русские евреи. Фильм третий. После 1948 года (2017)
7.9
Русские евреи. Часть 1
Русские евреи. Часть 1 (2016)
0
Постер фильма Русские евреи. Фильм второй 1 постер
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Они всегда были чужаками, куда бы не пошли. Один из самых древних и неоднозначных народов – евреи – казалось бы, в многонациональной России точно должны найти свое место! Свердлов, Зиновий Пешков, Марк Шагал, Фаина Раневская – это лишь самая малая часть из тех, кого мы видеть привыкли больше в анекдотах и сатиристических фильмах. Повествование охватывает исторические сводки от основателей новой русской деспотии до юдофобии, пришедшей на смену юдофилии. Леонид Парфенов в…
Читать
polusharikof 25 июня 2019, 09:41
Русские Евреи или Евреи Бывшей Росийской Империи или Хазарии

Я просмотрел два фильма и задумался. А задумавшись я не согласился чисто с… Читать дальше…
Лиля Хабибова 23 мая 2018, 13:00
Я уверена, что наше телевидение много потеряло с уходом Леонида Парфенова. Так увлекательно и незанудно рассказывать о серьезных вещах умеет мало кто… Читать дальше…
Отзывы Написать
3 голоса
Оцените
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Related video
Известный музыкант огорошил признанием: вот что осталось за кадром шоу «Голос»
Дошло до суда: звезда «Универа» ответил на обвинения экс-супруги
Все знали, но молчали: названа причина разрыва Варнавы с известным режиссером
«Заменил дочери отца»: 68-летняя Успенская заговорила о близком человеке
«Не лучше Бузовой»: блеснувшая на сцене Анна Асти разочаровала россиян
Эти 3 знака Зодиака обречены на нищую старость
«Все продумано»: Анна Асти ошеломила признанием
Киркоров ответил на многочисленные оскорбления: трех слов хватило
«Я не выдержал»: подробности жизни с Бабкиной раскрыл гражданский муж
Спустя год после развода: Ивлеева раскрыла все карты
«Было ожидаемо»: внебрачный сын Абдулова выступил с заявлением
Этот тест определит, сколько раз в вашей жизни будет большая любовь
Приложение киноафиши