Русские евреи. Фильм второй, 2017

«Русские евреи. Фильм второй» - это продолжение документальной ленты 2016 года, снятой Сергеем Нурмамедом. В главной роли вновь предстанет известный телеведущий Леонид Парфёнов.
Фильм снят при поддержке фонда «Генезис», студии «Намедни», а также в содружестве с Центром документального кино. Во второй части картины будет затронута страница истории с 1918 по 1948 года. В это тридцатилетие личности еврейского происхождения принимают всё большее участие в политической и культурной сферах жизни государства. Среди них: Сергей Эйзенштейн, Дзига Вертов, Лев Троцкий, Марк Шагал и другие. «Русские евреи. Фильм второй» поведает о том, как гонимые всем миром сумели достичь небывалых когда-то вершин.
- Осенью 2017 года также планируется выход третей части фильма, в которой речь пойдёт о судьбе евреев в России и в других странах после 1948 года
Спустя год после выхода в прокат картины «Русские евреи. Фильм первый. До революции» фонд «Генезис» и студия «Намедни» в сотрудничестве с Центром документального кино (ЦДК) представляют второй фильм трилогии о роли российских евреев в жизни страны и мира - «Русские евреи. Фильм второй. 1918 - 1948».
Я просмотрел два фильма и задумался. А задумавшись я не согласился чисто с… Читать дальше…