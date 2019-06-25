Русские евреи. Фильм второй, 2017

«Русские евреи. Фильм второй» - это продолжение документальной ленты 2016 года, снятой Сергеем Нурмамедом. В главной роли вновь предстанет известный телеведущий Леонид Парфёнов.

Фильм снят при поддержке фонда «Генезис», студии «Намедни», а также в содружестве с Центром документального кино. Во второй части картины будет затронута страница истории с 1918 по 1948 года. В это тридцатилетие личности еврейского происхождения принимают всё большее участие в политической и культурной сферах жизни государства. Среди них: Сергей Эйзенштейн, Дзига Вертов, Лев Троцкий, Марк Шагал и другие. «Русские евреи. Фильм второй» поведает о том, как гонимые всем миром сумели достичь небывалых когда-то вершин.