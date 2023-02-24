«У нас привидение!»: Рецензия Киноафиши

Семейство Пресли переезжает в новое жилье – старый, полуразрушенный дом, из которого прежние жильцы в ужасе сбежали, о чем риелтор, разумеется, не сообщает новым владельцам. На чердаке этой развалины младший сын Кевин натыкается на привидение по имени Эрнест (Дэвид Харбор), но вместо того, чтобы с визгом рвануть рассказывать о нем своим родителям и брату, он решает подружиться с ним и помочь Эрнесту обрести покой. Тем не менее узнавший о новом друге сына Фрэнк (Энтони Маки) намерен сколотить состояние на призраке, чем привлекает к себе нежелательное внимание не только миллионов зевак в Интернете, но и властей.

Назвать «У нас привидение» хоррором не поворачивается язык – как, впрочем, и полноценной комедией.

Хотя именно благодаря своеобразному комбо из этих двух жанров режиссер фильма Кристофер Лэндон получил известность и одобрение критиков – после «Дичи» ему стали пророчить будущее, в котором его имя будет упоминаться вместе с Карпентером и Крэйвеном. Но что-то, видимо, пошло не так, и «У нас привидение» смотрится как сборная солянка из всего подряд, притом еще и весьма пресная. Немножко экшна, немножко триллера, а ближе к финалу есть эпизод, как будто бы выуженный из не вошедших в «Очень странные дела», – «У нас привидение» берет из этих жанров едва ли не все, что только можно, и невольно возникает ощущение, что иначе фильм бы попросту не смог удерживать зрительское внимание дольше двадцати минут.

Удивительным образом даже отменный каст не спасает этот фильм, но все же актерский состав – это лучшее, что в нем есть. Харбор в роли эдакого Каспера, дружелюбного привидения, не произносит за весь хронометраж почти ни одного слова, но тем не менее способен вызвать редкую эмоцию – тоска сочится буквально из каждого его взгляда, каждой морщинки на лбу. Всеобщая любимица Дженнифер Кулидж за свое непростительно короткое появление – на этот раз в более привычном для зрителей комедийном и, мягко говоря, карикатурном образе – запоминается больше, чем остальные главные герои, вместе взятые.

У нас привидение!

Из именитой актерской тройки только Маки вызывает смешанные чувства, но винить за это стоит не его, а сценарий. Его герой Фрэнк – отец-неудачник, из-за которого семья вынуждена снова и снова начинать жизнь заново, из-за чего у него несколько напряженные отношения с младшим сыном Кевином. По всему фильму разбросаны намеки на его прошлые промахи, но из-за отсутствия конкретики оценить его развитие оказывается невозможным, и в конечном счете оно не вызывает никаких эмоций. Он с одинаковым успехом мог бы быть и злобным мошенником, и просто слишком часто ошибавшимся оптимистом. Это тот случай, когда сценарная уловка «давайте не говорить зрителю, что произошло, и каждый сам додумает эту деталь» не сработала и скорее натолкнула на мысль о лени сценаристов. Это может показаться мелочью, но поскольку «У нас привидение» – это в том числе кино об отце, который старается стать лучше ради своей семьи, эта самая мелочь оказывается не такой уж незначительной.

У нас привидение!

Судьба фильма схожа с судьбой большинства полнометражных фильмов от Netflix – скорее всего, он затеряется в бесконечном множестве себе подобных. Как ни прискорбно, но это 127 минут абсолютно незапоминающейся нудятины, скрывавшиеся за увлекательным трейлером. На самом деле кроме пары неплохих шуток и чуть более, чем сносной, актерской игры ждать от «У нас привидение» нечего.