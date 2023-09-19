Любовь Александра Метёлкина и Ксения Трейстер творит чудеса в трейлере фильма «Летучий корабль»

Вслед за трейлером игровой киноадаптации «Бременских музыкантов» вышел первый проморолик еще одного российского фильма на основе известного советского мультика. Студия «РОК» выпустила трейлер сказочной семейной картины «Летучий корабль».

В центре сюжета — царская дочка Забава (Ксения Трейстер), которая стремится выйти замуж за своего возлюбленного Ивана (Александр Метёлкин), тогда как ее отец (Леонид Ярмольник) хочет выдать ее за состоятельного красавца Поля (Андрей Бурковский). Иван же, будучи обыкновенным, но благородным душой матросом, решает построить Летучий корабль, чтобы с его помощью добиться счастливой жизни с Забавой. Однако Поль не собирается так просто мириться с угрозой потерять корону. С помощью темной магии он попытается помешать Ивану.

В основном актерском составе также задействованы певица Полина Гагарина (ведьма Леди Джейн, созданная специально для фильма), Федор Добронравов (Полкан), Анна Уколова (Соловей-Разбойник) и Сергей Гармаш (Водяной).

Оригинальный музыкальный мультфильм «Летучий корабль» вышел в 1979 году. Режиссером выступил Гарри Бардин, тогда как песни сочинили Максим Дунаевский и Юрий Энтин. Предстоящую экранизацию снял Илья Учитель по сценарию Константина Челидзе.

Напомним, что недавно также вышел трейлер сказочного фильма «По щучьему велению» с Никитой Кологривым и Милой Ершовой.

«Летучий корабль» выйдет в прокат 7 марта 2024 года.