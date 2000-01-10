Великолепный биографический фильм о настоящей легенде бокса – Мохаммеде Али. Яркие персонажи, великолепная актерская игра, практически документальная достоверность не дадут оторваться от экрана ни на минуту. Молодой, никому не известный боксер Кассиус Клэй начинает свою карьеру с неожиданной, ошеломляющей победы в молодежном турнире «Золотые перчатки». Остальные игроки и члены жюри поражены его необычной манерой боя, которая через несколько лет станет настоящей классикой: «Порхай как бабочка, жаль как пчела». Молодой спортсмен меняет имя на Мохаммед Али и становится живой легендой в своем деле, однако вскоре его ждет серьезное испытание. После триумфа на Олимпиаде и перехода в профессиональный бокс Али предстоит «бой века» с непобедимым чемпионом Сонни Листоном по кличке Медведь.
|10 января 2000
|США