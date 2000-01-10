Оповещения от Киноафиши
На вершине мира: История Мохаммеда Али

На вершине мира: История Мохаммеда Али

King of the World 18+
О фильме

Великолепный биографический фильм о настоящей легенде бокса – Мохаммеде Али. Яркие персонажи, великолепная актерская игра, практически документальная достоверность не дадут оторваться от экрана ни на минуту. Молодой, никому не известный боксер Кассиус Клэй начинает свою карьеру с неожиданной, ошеломляющей победы в молодежном турнире «Золотые перчатки». Остальные игроки и члены жюри поражены его необычной манерой боя, которая через несколько лет станет настоящей классикой: «Порхай как бабочка, жаль как пчела». Молодой спортсмен меняет имя на Мохаммед Али и становится живой легендой в своем деле, однако вскоре его ждет серьезное испытание. После триумфа на Олимпиаде и перехода в профессиональный бокс Али предстоит «бой века» с непобедимым чемпионом Сонни Листоном по кличке Медведь.

Страна США
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2000
Премьера в мире 10 января 2000
Дата выхода
10 января 2000 США
Производство Lions Gate Television, Mandalay Sports Entertainment, Samoset Productions
Другие названия
King of the World, Maailmanvaltias: Muhammed Ali, Muhammad Ali: King of the World, Мохамед Али: Кралят на света
Режиссер
Джон Сейкрет Янг
В ролях
Стив Харрис
Стив Харрис
Кармен Ардженциано
Кармен Ардженциано
Терренс Ховард
Терренс Ховард
Чи МакБрайд
Чи МакБрайд
Гари Дурдан
Гари Дурдан
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

5.9
10 голосов
5.8 IMDb
Отзывы о фильме

