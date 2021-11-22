«Триумф»: Рецензия Киноафиши

Майк (АрДжей Митти) — учащийся средней школы с особенностями развития, у него легкая форма церебрального паралича. Свою волю к свершениям, большим и маленьким, он проявляет в первой же сцене, когда добивается того, чтобы его записали на курс для обычных школьников, а не старались уберечь от всякого рода риска.

В юные годы Майк занимался борьбой, но получил травму во время соревнований. С тех пор отец, воспитывающий его в одиночку (мать ушла из семьи), всеми силами оберегает парня от любых возможных травм. Но юношеский максимализм вкупе с желанием доказать окружающему миру (в первую очередь, конечно, отцу), что он способен на большее, берет верх — Майк становится частью школьной команды по борьбе, тренируясь с остальными ребятами на равных.

«Триумф» — история, написанная Майклом Д. Коффи на основе личного опыта. В юные годы сценарист также занимался борьбой и прошел определенную школу жизни благодаря этому виду спорта. Вероятно, перед нами вариация на тему «что было бы, если»; главную роль, к слову, исполнил АрДжей Митти — актер, который в действительности страдает церебральным параличом.

Триумф

История, представленная в этой картине, имеет под собой нетривиальный фундамент. Развивать ее можно с разных сторон, однако продюсеры проекта выбрали на роль режиссера представителя старой школы — постановщика фильмов «Горец: Источник» и «Газонокосильщик» Бретта Леонарда. 62-летний режиссер, последний раз занимавший этот пост 9 лет назад, кажется, страдает от профессионального выгорания. Как иначе объяснить то, что «Триумф» под его началом из занимательной, на первый взгляд, истории превращается в набор штампов и клише, затмевающих все на своем пути?

В историю преодоления (в данном случае воспитания «настоящего» человека) вторгаются побочные сюжеты. Например, ветвь дружбы с одноклассником и товарищем по команде борцов Джеффом (Колтон Хэйнс) или романтическая линия, затрагивающая симпатию Майка к юной красавице Пэтти (Грэйс Виктория Кокс). Правда, развиваются они эпизодически, от случая к случаю. Происходит это исключительно по воле монтажера: когда необходимо разбавить «саспенс» основной истории, мы переключаемся на романтик либо на дружеские беседы.

Клише, перекочевавшие сюда из сотен фильмов о спортивных свершениях, блистают на первом плане по соседству с Майком. Если тренер, то обязательно такой, который сначала не видит в главном герое потенциал, потом дает ему шанс, а после по-отечески обнимет и будет исполнять роль наставника по жизни. Если товарищи по команде, то все как на подбор подвержены влиянию главного задиры: стоит ему проиграть главному герою в борьбе за некий пост, все товарищи по цеху резко меняют отношение к нему (впору вспомнить волчью стаю и законы джунглей).

Триумф

Флэшбэк из прошлого (в данном случае травма) будет напоминать о себе в самые подходящие моменты. Бесспорно, «Триумф» задается интересной целью — дать новый взгляд на кино о людях с особенностями развития, представить их равными (или, по крайней мере, теми, кто стремится к этому). Да и актер, исполняющий главную роль, играет так, будто от этого зависит чья-то жизнь. На АрДжея Митти действительно приятно смотреть — его герою веришь и сопереживаешь (не сразу, но достаточно быстро).

Увы, траекторию картины можно угадать вплоть до финального столкновения. Ни увлекательных сюжетных твистов, ни по-настоящему неординарных поступков персонажей второго плана, ни ярких, воодушевляющих монологов автор фильма не подготовил. По всей видимости, потенциальная аудитория этого кино должна быть удовлетворена исключительно темой и выбором актера на главную роль, отвечающего современным тенденциям толерантности и инклюзивности. Но по факту этого оказывается недостаточно, что довольно печально, учитывая и реальную основу сценария, и Митти, который пытается взвалить весь груз повествования на свои хрупкие плечи.

Это кино имело все шансы действительно стать новым словом в области фильмов на такие сложные темы, как церебральный паралич. Выразительный главный герой, преодолевающий все вариации трудностей, встречающихся на его пути — пусть и давно избитая, но по-прежнему действенная история, сотканная по всем канонам жанра. Но «Триумф» спотыкается на каждом шагу, поспешно прикрывая шаблонные диалоги и необоснованную тягу к аутентичности тем, что найдется под рукой — не вписывающейся в контекст музыкой 1980-х и брошенными на середине хронометража сюжетными зарисовками, никак не влияющими на основную историю. У ленты явно есть душа, но для нее не нашлось подходящего тела.