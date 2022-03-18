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Бабушка
Отзывы о фильме «Бабушка»
La abuela
Бабушка
2021 / Испания / Франция
Трейлер
5.8
Оцените
24
голоса
Рейтинг IMDb: 5.9
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User
18 марта 2022, 08:08
Оценка
А можно сходить с 14 лет?
18 марта 2022, 08:08
0
0
Ответить
psenicnyjoleg74
18 марта 2022, 11:10
Оценка
Можно, но пишут 18 + так как чтобы детскую психику не травмировали а так покупайте и идите!
18 марта 2022, 11:10
1
0
Ответить
Витя Кинжиев
13 апреля 2022, 00:21
Оценка
Чушь Полная
13 апреля 2022, 00:21
0
0
Ответить
Карина Манучарян
14 апреля 2022, 10:29
Оценка
Посмотреть один раз можно.
14 апреля 2022, 10:29
0
0
Ответить
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