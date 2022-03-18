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Бабушка Бабушка
Киноафиша Фильмы Бабушка Отзывы о фильме «Бабушка»
La abuela Бабушка 2021 / Испания / Франция
5.8 Оцените
24 голоса Рейтинг IMDb: 5.9
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Отзывы о фильме «Бабушка»

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User 18 марта 2022, 08:08
Оценка
А можно сходить с 14 лет?
18 марта 2022, 08:08 Ответить
psenicnyjoleg74 18 марта 2022, 11:10
Оценка
Можно, но пишут 18 + так как чтобы детскую психику не травмировали а так покупайте и идите!
18 марта 2022, 11:10 Ответить
Витя Кинжиев 13 апреля 2022, 00:21
Оценка
Чушь Полная
13 апреля 2022, 00:21 Ответить
Карина Манучарян 14 апреля 2022, 10:29
Оценка
Посмотреть один раз можно.
14 апреля 2022, 10:29 Ответить
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