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Кристин Фросет
Кристин Фросет
Kristine Froseth
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Кристин Фросет
Kristine Froseth
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Дата рождения
21 сентября 1995
Возраст
26 лет
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актриса
Место рождения
Нью-Джерси, США
Рост
172 см
Биография Кристин Фросет
Родилась 21 сентября 1995 года. Нью-Джерси, США.
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Фильмография Кристин Фросет
Райские птицы
драма
2021, США
6.0
Сьерра Берджесс - неудачница
комедия, драма, мелодрама
2018, США
5.0
Добыча
ужасы, триллер
2018, США
4.0
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Фильм расскажет об интригах и дружбе, подлости и близости мира большого балета.
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3 августа 2021 17:24
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Первый показ пройдет в рамках кинорынка Берлинского кинофестиваля.
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