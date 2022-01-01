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Rich and Famous

Богатые и знаменитые, 1981

1981 / США
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11 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
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О фильме

Фильм рассказывает историю жизни двух женщин. Лиз Гамильтон и Мэри Ноэль познакомились и сдружились ещё в колледже, когда жили в одной комнате. У Лиз и Мэри разные жизненные устремления. Лиз вся погружена в литературу и мечтает стать известным писателем. Мэри же, белокурая красотка из Атланты, только и думает о том, как она выйдет замуж, заведёт детей и заживёт умиротворённой домашней семейной жизнью.

Проходит время, и каждый добивается своего. Сразу же после завершения колледжа Смита в середине 50-х годов Лиз пишет свою первую книгу, которая становится популярной, а сама она через некоторое время становится «серьёзным» уважаемым романистом.

Мэри же выходит замуж. Вместе с мужем они живут на берегу моря в Малибу, у них уже растёт дочь. Но Мэри несколько завидует Лиз в её литературном творчестве, и тоже решает написать книгу. И вот её роман готов, с помощью Лиз она находит издателя. Книга издана и пользуется бешеным успехом. Слава и богатство Мэри начинают затмевать достижения Лиз. Это приводит к ревности между подругами, а также к проблемам в браке у Мэри.

5.9 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
Продолжительность 1 час 57 минут
Год выпуска 1981
Премьера в России 9 октября 1981
Премьера в мире 23 сентября 1981
Возраст 12+
Режиссер
Джордж Кьюкор
В ролях
Жаклин Биссет
Жаклин Биссет
Кэндис Берген
Кэндис Берген
Дэвид Селби
Харт Бокнер
Стивен Хилл
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Богатые и знаменитые 2 постера
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