Богатые и знаменитые, 1981

Фильм рассказывает историю жизни двух женщин. Лиз Гамильтон и Мэри Ноэль познакомились и сдружились ещё в колледже, когда жили в одной комнате. У Лиз и Мэри разные жизненные устремления. Лиз вся погружена в литературу и мечтает стать известным писателем. Мэри же, белокурая красотка из Атланты, только и думает о том, как она выйдет замуж, заведёт детей и заживёт умиротворённой домашней семейной жизнью.



Проходит время, и каждый добивается своего. Сразу же после завершения колледжа Смита в середине 50-х годов Лиз пишет свою первую книгу, которая становится популярной, а сама она через некоторое время становится «серьёзным» уважаемым романистом.



Мэри же выходит замуж. Вместе с мужем они живут на берегу моря в Малибу, у них уже растёт дочь. Но Мэри несколько завидует Лиз в её литературном творчестве, и тоже решает написать книгу. И вот её роман готов, с помощью Лиз она находит издателя. Книга издана и пользуется бешеным успехом. Слава и богатство Мэри начинают затмевать достижения Лиз. Это приводит к ревности между подругами, а также к проблемам в браке у Мэри.