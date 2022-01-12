Наша рецензия

Вальдо — бывший полицейский, который когда-то смог стать самым молодым детективом в Лос-Анджелесе. Неповоротливость правоохранительной системы заставила его по-другому взглянуть на общество. Теперь он живет один в трейлере на окраине леса, имеет всего 100 предметов, ухаживает за курицами и пытается не навредить планете своим присутствием. Все меняет приезд в гости его бывшей девушки, предлагающей ему стать частным сыщиком и взяться за громкое расследование. Известного актера сериалов…