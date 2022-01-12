Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Король неба" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Вальдо Вальдо
Киноафиша Фильмы Вальдо Отзывы о фильме «Вальдо»
Last Looks Вальдо 2021 / США
6.6 Оцените
32 голоса Рейтинг IMDb: 5.8
Написать отзыв
Смотрите за 1
Смотрите за 1
В избранное Уже в избранном

Отзывы о фильме «Вальдо»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Вальдо — бывший полицейский, который когда-то смог стать самым молодым детективом в Лос-Анджелесе. Неповоротливость правоохранительной системы заставила его по-другому взглянуть на общество. Теперь он живет один в трейлере на окраине леса, имеет всего 100 предметов, ухаживает за курицами и пытается не навредить планете своим присутствием. Все меняет приезд в гости его бывшей девушки, предлагающей ему стать частным сыщиком и взяться за громкое расследование. Известного актера сериалов…

Читать
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
User 12 января 2022, 14:34
Оценка
Хороший фильм на разок
12 января 2022, 14:34 Ответить
Елена Несмеева 31 января 2022, 22:04
Оценка
Не понравился, даже"King's man.Начало" произвел большее впечатление, чем этот.
31 января 2022, 22:04 Ответить
gridneva2804 5 февраля 2022, 12:22
Оценка
Не пожалела , на легке.Все в меру и не скучно . Запутанная история привлекает
5 февраля 2022, 12:22 Ответить
User 6 февраля 2022, 22:13
Оценка
Мне понравился фильм
6 февраля 2022, 22:13 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Таинственный поезд
Таинственный поезд 2 комментария
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных 36 комментариев
Переводчик
Переводчик 44 комментария
До рассвета
До рассвета 59 комментариев
BTS: Yet to Come in Cinemas 205 комментариев
Снегирь
Снегирь 13 комментариев
Рождение легенд
Рождение легенд 11 комментариев
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Форсаж 10
Форсаж 10
2023, США, боевик, криминал
Маша и Медведь в кино: скажите «Ой!»
Маша и Медведь в кино: скажите «Ой!»
2023, Россия, детский, анимация
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Король неба
Король неба
2023, Китай, боевик, драма
Мармадюк
Мармадюк
2022, США, анимация
Снегирь
Снегирь
2023, Россия, драма
Яга и книга заклинаний
Яга и книга заклинаний
2023, Россия, анимация, семейный, приключения
До рассвета
До рассвета
2023, Россия, комедия
Непосредственно Каха. Другой фильм
Непосредственно Каха. Другой фильм
2023, Россия, комедия
Related video
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше