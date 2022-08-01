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Асфальтовое солнце Асфальтовое солнце
Киноафиша Фильмы Асфальтовое солнце Отзывы о фильме «Асфальтовое солнце»
Асфальтовое солнце 2021 / Россия
7.0 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6
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Отзывы о фильме «Асфальтовое солнце»

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Cr 1 августа 2022, 13:16
Оценка
Super!
1 августа 2022, 13:16 Ответить
Cr 1 августа 2022, 13:16
Оценка
Понравился!
1 августа 2022, 13:16 Ответить
Татьяна Реснянская (Милюкова) 5 августа 2022, 17:18
Оценка
Очень хороший фильм, про дружбу, любовь, предательство и прощение. Главный герой, подросток, сыграл гениально, буквально прожил жизнь своего героя. Много смешных моментов, несмотря на то, что это драма. Единственно, особенно в начале фильма, какие-то проблемы с озвучкой, понимали через слово.
5 августа 2022, 17:18 Ответить
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