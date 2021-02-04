Дважды два, 2020

Кинопьеса о запутанных взаимоотношениях двух супружеских пар. Встретившись в московском кафе, друзья заводят откровенный разговор, который оборачивается для них катастрофой.

Илья (Иван Николаев) и Марта (Ольга Литвинова) вместе не первый год. За плечами супругов ссоры и продолжительное расставание. Но, преодолев очередной кризис, муж и жена счастливы в отношениях. По крайней мере, они сами в этом убеждены. Единственное, что не даёт им покоя, — отсутствие интимной близости. Утратив былое влечение, Илья и Марта закрывают на это глаза, надеясь, что проблема рассосётся сама собой. Иллюзию рушит встреча с давними друзьями, семейной парой Антоном (Григорий Данцигер) и Соней (София Сальман). В отличие от главных героев собеседники открыты для экспериментов в сексе. За ужином в местном кафе Соня делает необычное предложение: устроить свингерскую оргию на четверых. Подобного поворота событий Марта никак не ожидала.

Жёсткий отказ провоцирует словесную перепалку. Напряжение между семьями нарастает до предела. На поверхность всплывают подробности, о которых участники беседы хотели бы умолчать. Одна пара восстает против другой. От былой избирательности в выражениях не остаётся и следа. Сумеют ли пары взять себя в руки, пока дружбе и семейной жизни не пришел конец?

Экспериментальная трагикомедия Виталия Манюкова («Яма. Наши дни»), несмотря на камерность повествования, не даст заскучать ни на секунду. За один вечер вместе с Ильей, Мартой, Антоном и Соней зрители переживут незабываемый опыт.