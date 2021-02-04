Дважды два, 2020

Кинопьеса о запутанных взаимоотношениях двух супружеских пар. Встретившись в московском кафе, друзья заводят откровенный разговор, который оборачивается для них катастрофой.
Илья (Иван Николаев) и Марта (Ольга Литвинова) вместе не первый год. За плечами супругов ссоры и продолжительное расставание. Но, преодолев очередной кризис, муж и жена счастливы в отношениях. По крайней мере, они сами в этом убеждены. Единственное, что не даёт им покоя, — отсутствие интимной близости. Утратив былое влечение, Илья и Марта закрывают на это глаза, надеясь, что проблема рассосётся сама собой. Иллюзию рушит встреча с давними друзьями, семейной парой Антоном (Григорий Данцигер) и Соней (София Сальман). В отличие от главных героев собеседники открыты для экспериментов в сексе. За ужином в местном кафе Соня делает необычное предложение: устроить свингерскую оргию на четверых. Подобного поворота событий Марта никак не ожидала.
Жёсткий отказ провоцирует словесную перепалку. Напряжение между семьями нарастает до предела. На поверхность всплывают подробности, о которых участники беседы хотели бы умолчать. Одна пара восстает против другой. От былой избирательности в выражениях не остаётся и следа. Сумеют ли пары взять себя в руки, пока дружбе и семейной жизни не пришел конец?
Экспериментальная трагикомедия Виталия Манюкова («Яма. Наши дни»), несмотря на камерность повествования, не даст заскучать ни на секунду. За один вечер вместе с Ильей, Мартой, Антоном и Соней зрители переживут незабываемый опыт.
Съёмки кинокартины начались в августе 2020 года. Ввиду ограничений, связанных с пандемией коронавируса, Виталий Манюков был вынужден отказаться от студийного оборудования. Работа проходила в условиях повышенной безопасности с участием ограниченного круга лиц. Команда состояла из четырнадцати человек.
Вместо профессиональных камер Манюков использовал Samsung Galaxy S20 Ultra. Это далеко не первый фильм для широкого проката, снятый на смартфон: прежде к экспериментальному формату обращался Стивен Содерберг в психологическом триллере «Не в себе» и спортивной драме «Птица высокого полета», а также Борис Гуц в комедии «Фагот».
Режиссёр Виталий Манюков — выпускник кафедры советского классика Александра Митты. За плечами молодого постановщика работа над драмой «Яма. Наши дни» и эпизодическое появление в антиутопии «Танцы насмерть».
Сценарий к фильму «Дважды два» написан Анастасией Классен. Для неё это первый опыт в большом кино.
Кинокартина создавалась при поддержке таких именитых брендов, как «Новое Желтое Такси», Black Star Burger, Subway и «Бухта».
Ввиду скромного бюджета и малого опыта режиссёра Виталия Манюкова и сценаристки Анастасии Классен, в проекте задействованы малоизвестные актеры. Исполнительница роли Марты прежде появлялась на втором плане в «Экипаже» (2016). Сыгравший Илью Иван Николаев известен по «С.С.Д.» (2008) и «Русалке» (2007), в то время как София Сальман (Соня) и Григорий Данцигер (Антон) играли преимущественно в эпизодах сериалов.
В кафе встречаются две пары. Вскрывшаяся деликатная и откровенная тема провоцирует ссору «пара на пару» и внутри каждой пары одновременно. Всё заканчивается попыткой спасти вечер, спасти дружбу, спасти отношения. Как? Похоже, ответ был известен ещё в начале вечера…