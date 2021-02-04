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Дважды два Дважды два
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Дважды два, 2020

2020 / Россия
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Российская комедия о запутанных отношениях двух супружеских пар
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Кинопьеса о запутанных взаимоотношениях двух супружеских пар. Встретившись в московском кафе, друзья заводят откровенный разговор, который оборачивается для них катастрофой.

Илья (Иван Николаев) и Марта (Ольга Литвинова) вместе не первый год. За плечами супругов ссоры и продолжительное расставание. Но, преодолев очередной кризис, муж и жена счастливы в отношениях. По крайней мере, они сами в этом убеждены. Единственное, что не даёт им покоя, — отсутствие интимной близости. Утратив былое влечение, Илья и Марта закрывают на это глаза, надеясь, что проблема рассосётся сама собой. Иллюзию рушит встреча с давними друзьями, семейной парой Антоном (Григорий Данцигер) и Соней (София Сальман). В отличие от главных героев собеседники открыты для экспериментов в сексе. За ужином в местном кафе Соня делает необычное предложение: устроить свингерскую оргию на четверых. Подобного поворота событий Марта никак не ожидала.

Жёсткий отказ провоцирует словесную перепалку. Напряжение между семьями нарастает до предела. На поверхность всплывают подробности, о которых участники беседы хотели бы умолчать. Одна пара восстает против другой. От былой избирательности в выражениях не остаётся и следа. Сумеют ли пары взять себя в руки, пока дружбе и семейной жизни не пришел конец?

Экспериментальная трагикомедия Виталия Манюкова («Яма. Наши дни»), несмотря на камерность повествования, не даст заскучать ни на секунду. За один вечер вместе с Ильей, Мартой, Антоном и Соней зрители переживут незабываемый опыт.

 

Съёмки кинокартины начались в августе 2020 года. Ввиду ограничений, связанных с пандемией коронавируса, Виталий Манюков был вынужден отказаться от студийного оборудования. Работа проходила в условиях повышенной безопасности с участием ограниченного круга лиц. Команда состояла из четырнадцати человек.

Вместо профессиональных камер Манюков использовал Samsung Galaxy S20 Ultra. Это далеко не первый фильм для широкого проката, снятый на смартфон: прежде к экспериментальному формату обращался Стивен Содерберг в психологическом триллере «Не в себе» и спортивной драме «Птица высокого полета», а также Борис Гуц в комедии «Фагот».

Режиссёр Виталий Манюков — выпускник кафедры советского классика Александра Митты. За плечами молодого постановщика работа над драмой «Яма. Наши дни» и эпизодическое появление в антиутопии «Танцы насмерть».

Сценарий к фильму «Дважды два» написан Анастасией Классен. Для неё это первый опыт в большом кино.

Кинокартина создавалась при поддержке таких именитых брендов, как «Новое Желтое Такси», Black Star Burger, Subway и «Бухта».

Ввиду скромного бюджета и малого опыта режиссёра Виталия Манюкова и сценаристки Анастасии Классен, в проекте задействованы малоизвестные актеры. Исполнительница роли Марты прежде появлялась на втором плане в «Экипаже» (2016). Сыгравший Илью Иван Николаев известен по «С.С.Д.» (2008) и «Русалке» (2007), в то время как София Сальман (Соня) и Григорий Данцигер (Антон) играли преимущественно в эпизодах сериалов.

 

В кафе встречаются две пары. Вскрывшаяся деликатная и откровенная тема провоцирует ссору «пара на пару» и внутри каждой пары одновременно. Всё заканчивается попыткой спасти вечер, спасти дружбу, спасти отношения. Как? Похоже, ответ был известен ещё в начале вечера…

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4 голоса
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2020
Премьера в России 4 февраля 2021
Премьера в мире 4 февраля 2021
Возраст 16+
Прокатчик Kinolife Distribution
Режиссер
Виталий Манюков
Виталий Манюков
В ролях
Ольга Литвинова
Ольга Литвинова
Иван Николаев
Иван Николаев
София Сальман
София Сальман
Григорий Данцигер
Григорий Данцигер
Артур Папоян
Артур Папоян
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Дважды два 1 постер
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Дважды два
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Две пары – Марта с Ильей и Соня с Антоном – встретились как-то вечером, чтобы поужинать в одном из московских ресторанов. Первые женаты уже несколько лет, вторые вместе совсем недавно. Самая молодая и недальновидная Соня, отойдя с Мартой в уборную, делает ей неожиданное и очень пикантное предложение – на одну ночь обменяться партнерами. Это приводит к выяснениям отношений, веренице ссор и вскрытию правды, которую все четверо прежде предпочитали замалчивать. Если вам…
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Potekhin 13 февраля 2021, 20:49
Очень неплохое кино. Достоверно показаны разные женские и мужские психотипы. Игра всех актёров на высоте - выразительная и совершенно естественная, с… Читать дальше…
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Кадры из фильма Все кадры
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