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Короче, я женюсь!
Отзывы о фильме «Короче, я женюсь!»
Короче, я женюсь!
2022 / Россия
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2.7
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 3.6
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Ferensy
18 августа 2023, 09:05
Оценка
Фильм выглядит как студенческая работа. При этом, нельзя сказать что фильм не интересный. Вроде всё как надо.
Шматко, который играет Шматко. Плохиш, который однозначный плохиш.
Немного не понравилось как Шматко в начале быдлить начал, молодёжь, даже воспитанная, вряд ли не побьёт такого человека. Тем не менее далее сюжет держит, а это главное в фильме. Режиссёр молодец.
18 августа 2023, 09:05
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Киноафиша.инфо
19 августа 2023, 16:33
в ответ на сообщение
Ferensy от 18 августа 2023, 09:05
Добрый день! Спасибо за отзыв!
19 августа 2023, 16:33
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Шматко, который играет Шматко. Плохиш, который однозначный плохиш.
Немного не понравилось как Шматко в начале быдлить начал, молодёжь, даже воспитанная, вряд ли не побьёт такого человека. Тем не менее далее сюжет держит, а это главное в фильме. Режиссёр молодец.
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