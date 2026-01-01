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Юрий Буторин
Yuri Butorin
Киноафиша
Персоны
Юрий Буторин
Юрий Буторин
Yuri Butorin
Дата рождения
27 августа 1980
Возраст
46 лет
Знак зодиака
Дева
Актерское амплуа
Драматический актёр
В каком театре играет
Мастерская Петра Фоменко. Старая сцена
Мастерская Петра Фоменко. Новая сцена
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Биография Юрия Буторина
Родился 27 августа 1980 года.
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Популярные фильмы
5.6
Портрет незнакомца
(2021)
0.0
Кинотавр Shorts
(2016)
Фильмография Юрия Буторина
5.6
Портрет незнакомца
Portret neznakomtsa
драма
2021, Россия
Смотреть трейлер
Рецензия
Кинотавр Shorts
Kinotavr Shorts
короткометражный
2016, Россия
Смотреть трейлер
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Другие проекты Юрия Буторина
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