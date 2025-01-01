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Киноафиша Фильмы В Париж!

В Париж!

V Parizh! 18+
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О фильме

Действие фильма происходит в 60-е годы прошлого века, в заштатном провинциальном городке. Иван – передовик, токарь на заводе, один растит сына Лешку. В семье возникают проблемы: у любимой женщины Ивана огромная недостача, ей грозит тюрьма. А Лешку, на глазах любимой девушки, унизили хулиганы. Батя находит нестандартный выход из этих ситуаций: он сам делает пистолет (чтобы Лешка отомстил хулиганам), потом вместе с сыном идет грабить кафе, чтобы помочь Маше покрыть недостачу. Постепенно Лешка входит во вкус , ему нравится власть над людьми, он совершает первое убийство. Вдруг Иван понимает, что он своими руками вырастил убийцу…

Страна Россия
Продолжительность 2 часа 4 минуты
Год выпуска 2009
Производство Piramida
Другие названия
V Parizh!, To Paris, В Париж!
Режиссер
Сергей Крутин
В ролях
Юрий Степанов
Юрий Степанов
Полина Кутепова
Полина Кутепова
Ярослав Жалнин
Ярослав Жалнин
Георгий Дрозд
Евгений Ефремов
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.8
Оцените 13 голосов
7.3 IMDb
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