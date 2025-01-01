Действие фильма происходит в 60-е годы прошлого века, в заштатном провинциальном городке. Иван – передовик, токарь на заводе, один растит сына Лешку. В семье возникают проблемы: у любимой женщины Ивана огромная недостача, ей грозит тюрьма. А Лешку, на глазах любимой девушки, унизили хулиганы. Батя находит нестандартный выход из этих ситуаций: он сам делает пистолет (чтобы Лешка отомстил хулиганам), потом вместе с сыном идет грабить кафе, чтобы помочь Маше покрыть недостачу. Постепенно Лешка входит во вкус , ему нравится власть над людьми, он совершает первое убийство. Вдруг Иван понимает, что он своими руками вырастил убийцу…