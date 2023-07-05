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Портрет незнакомца Портрет незнакомца
Киноафиша Фильмы Портрет незнакомца Отзывы о фильме «Портрет незнакомца»
Портрет незнакомца 2021 / Россия
5.5 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
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Отзывы о фильме «Портрет незнакомца»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Москва, 1976 год. Олег Орлов (Юрий Буторин) – актер, озвучивающий радиопостановку о шпионах. Когда ее закрывают, он знакомится с писателем Львом Николаевым (Кирилл Пирогов), и внезапно его жизнь превращается в круговорот из попоек в компании советской интеллигенции, поездок в Переделкино и попыток черкануть собственный роман. Однако такой образ жизни быстро приводит его в кабинет полковника КГБ. Историческое кино всегда говорит о современности. И «Портрет незнакомца»…

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Ferensy 5 июля 2023, 16:41
Оценка
Интересный фильм про не диссидента. Такого формата как-то и не ожидаешь. Некое переосмысливание советского Афони, хотя конечно по всем параметрам не дотягивающее до него. Человек не может найти себя в жизни, по крайней мере авторы так это преподносят. Что именно хотел главный герой, так до конца не становится ясно. Но просмотру это не мешает.

Визуально фильм сделан слабо. Советские виды искусственны (привет Чернобылю от HBO). Но сама история вполне захватывает.
5 июля 2023, 16:41 Ответить
Киноафиша.инфо 5 июля 2023, 17:49
в ответ на сообщение Ferensy от 5 июля 2023, 16:41
Здравствуйте! Спасибо, что поделились мнением!
5 июля 2023, 17:49 Ответить
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