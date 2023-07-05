Москва, 1976 год. Олег Орлов (Юрий Буторин) – актер, озвучивающий радиопостановку о шпионах. Когда ее закрывают, он знакомится с писателем Львом Николаевым (Кирилл Пирогов), и внезапно его жизнь превращается в круговорот из попоек в компании советской интеллигенции, поездок в Переделкино и попыток черкануть собственный роман. Однако такой образ жизни быстро приводит его в кабинет полковника КГБ. Историческое кино всегда говорит о современности. И «Портрет незнакомца»…
Визуально фильм сделан слабо. Советские виды искусственны (привет Чернобылю от HBO). Но сама история вполне захватывает.
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