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Вера Строкова

Вера Строкова
Вера Строкова
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Дата рождения
10 сентября 1985
Возраст
36 лет
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актриса
Место рождения
Москва, СССР (Россия)
Рост
160 см
Биография Веры Строковой

Вера Строкова – российская актриса театра и кино, родилась 10 сентября 1985 года в Москве. Несмотря на то, что в юношестве посещала театральную школу, даже не думала становиться профессиональной актрисой: мечтала пойти по стопам деда и выбрать карьеру журналиста.

Решение поступать в театральный пришло к ней спонтанно, когда школьные подруги признались, что поступают во ВГИК. Вера подала документы в несколько училищ, но не смогла пройти. Пришлось ждать целый год, но со второй попытки ей повезло больше – ее приняли в знаменитую «Щуку», в мастерскую Павла Любимцева.

На третьем курсе ее заметили и предложили сыграть Соню Мармеладову в спектакле по мотивам романа «Преступление и наказание» Достоевского. Эта роль была ее дебютом на театральной сцене. Во время учебы она успевает сняться в эпизодической роли в сериале «Самара-городок».

Свою первую крупную роль молодой журналистки и жены разведчика Максима Исаева актриса получила без проб: бывший преподаватель показал режиссеру запись ее репетиций, и тот был впечатлен.

Своими ролями Вера зарекомендовала себя как многоплановая актриса, способная работать в различных жанрах, от исторической драмы до масштабной комедии.

Интересные факты о Вере Строковой
  • Ее прабабушка была оперной певицей, но, несмотря на это, творчеством в семье увлекались мало;
  • После провала на вступительных экзаменах Вера целый год работала в пиццерии поваром и параллельно готовилась ко второй попытке;
  • Актриса сотрудничала с двумя театрами одновременно: Мастерской Петра Фоменко и Театром им. Моссовета. Но из-за большой нагрузки ей пришлось сделать выбор, и она осталась в труппе Мастерской;
  • В свободное от съемок и репетиций время актриса много путешествует: не боится походов с рюкзаками по горам Алтая, обожает пляжи;
  • Вера пережила развод, после этого не афиширует свою личную жизнь.
Фильмография Веры Строковой
Портрет незнакомца
Портрет незнакомца
драма 2021, Россия
5.0
Золотое кольцо
Золотое кольцо
комедия, мелодрама 2020, Россия
4.0
Шапито-шоу: Уважение и сотрудничество
Шапито-шоу: Уважение и сотрудничество
комедия 2011, Россия
7.0
Шапито-шоу: Любовь и дружба
Шапито-шоу: Любовь и дружба
комедия 2011, Россия
7.0
Россия 88
Россия 88
драма 2009, Россия
6.0
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Любовь Аксенова приступила к съемкам нового сериала «Настя, соберись!» Она сыграет девушку, которая пытается разобраться в себе с помощью пяти разных субличностей. 
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26 августа 2020 09:51
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