Вера Строкова – российская актриса театра и кино, родилась 10 сентября 1985 года в Москве. Несмотря на то, что в юношестве посещала театральную школу, даже не думала становиться профессиональной актрисой: мечтала пойти по стопам деда и выбрать карьеру журналиста.

Решение поступать в театральный пришло к ней спонтанно, когда школьные подруги признались, что поступают во ВГИК. Вера подала документы в несколько училищ, но не смогла пройти. Пришлось ждать целый год, но со второй попытки ей повезло больше – ее приняли в знаменитую «Щуку», в мастерскую Павла Любимцева.

На третьем курсе ее заметили и предложили сыграть Соню Мармеладову в спектакле по мотивам романа «Преступление и наказание» Достоевского. Эта роль была ее дебютом на театральной сцене. Во время учебы она успевает сняться в эпизодической роли в сериале «Самара-городок».

Свою первую крупную роль молодой журналистки и жены разведчика Максима Исаева актриса получила без проб: бывший преподаватель показал режиссеру запись ее репетиций, и тот был впечатлен.

Своими ролями Вера зарекомендовала себя как многоплановая актриса, способная работать в различных жанрах, от исторической драмы до масштабной комедии.