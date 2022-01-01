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Виктория Полторак
Виктория Полторак
Viktoriya Poltorak
О персоне
Фильмография
Виктория Полторак
Viktoriya Poltorak
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Дата рождения
18 ноября 1980
Возраст
41 год
Знак зодиака
Скорпион
Биография Виктория Полторак
Родилась 18 ноября 1980 года. Верхнезейск, СССР (Россия).
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Фильмография Виктория Полторак
Бодибилдер
спорт, драма
2022, Россия
3.0
Все в сад!
исторический
2021, Россия
0.0
Идеальная жена
комедия
2021, Россия
0.0
Отогрей мое сердце
мелодрама
2016, Россия
5.0
Продается кошка
мелодрама
2012, Россия
6.0
Только вернись!
драма
2009, Россия
0.0
Белый холст
триллер, боевик, мелодрама
2008, Россия
6.0
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