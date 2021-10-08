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Идеальная жена Идеальная жена
Киноафиша Фильмы Идеальная жена Отзывы о фильме «Идеальная жена»
Идеальная жена 2021 / Россия
2.9 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 4.8
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Отзывы о фильме «Идеальная жена»

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Лена Кикаева 8 октября 2021, 19:51
Очень поучительная история о жизни, мужской психологии и женском терпении. Еще и смешная. Среди пошлости, которая массово льется с экранов, эта комедия очень даже достойно смотрится.
8 октября 2021, 19:51 Ответить
bilal1979 8 октября 2021, 19:52
Очень добрый и хороший фильм. Редко можно встретить сейчас такие фильмы, что бы и посмеяться можно было и без пошлятины и мата. Ребята молодцы👍
8 октября 2021, 19:52 Ответить
gev70 11 октября 2021, 03:44
Фильм неожиданно порадовал. Не кричащий, как сейчас модно, но с глубоким смыслом. Каждый вынесет для себя то, что поймёт. Посмотрела с удовольствием, настолько устала от обилия чернухи и на экране, которой в этом фильме нет. Зато достаточно информации для размышления и переосмысления некоторых взглядов на отношения. Особенно рекомендую людям с большим семейным стажем)
11 октября 2021, 03:44 Ответить
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