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Рассвет мертвецов
Киноафиша Фильмы Рассвет мертвецов Рассвет мертвецов, 1978: актеры и роли
Dawn of the Dead Рассвет мертвецов 1978 / Италия
7.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
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Рассвет мертвецов, 1978: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джордж А. Ромеро Джордж А. Ромеро George A. Romero
В ролях
Кен Фори Ken Foree
Барби
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