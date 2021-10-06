Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Евгений Марьян
Евгений Марьян
О персоне
Фильмография
Новости
Евгений Марьян
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
6 июня 1990
Возраст
32 года
Знак зодиака
Близнецы
Биография Евгений Марьян
Родился 6 июня 1990 года. Оргеев, Молдова.
Развернуть
Фильмография Евгений Марьян
Молоко птицы
драма
2021, Россия
6.0
Все фильмы
Новости о персоне
Новости звезд на нашем канале Телеграм
Мечта подростка разбивается о суровую реальность в трейлере драмы Евгения Марьяна «Молоко птицы»
Главные роли сыграли Елена Лядова и Виталий Назаренко.
Написать
6 октября 2021 10:33
Все новости
Related video
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»