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Илья Кипоренко
Илья Кипоренко
О персоне
Фильмография
Илья Кипоренко
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Дата рождения
28 июля 1990
Возраст
31 год
Знак зодиака
Лев
Место рождения
Облучье, СССР (Россия)
Рост
187 см
Биография Ильи Кипоренко
Родился 28 июля 1990 года. Облучье, СССР (Украина).
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Фильмография Ильи Кипоренко
Молоко птицы
драма
2021, Россия
6.0
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