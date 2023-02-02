Появился дублированный трейлер фантастической драмы «После Янга» с Колином Фарреллом

В сети появился локализованный трейлер расхваленной критиками научно-фантастической драмы «После Янга» с Колином Фарреллом в главной роли. В США фильм вышел еще весной прошлого года, но до отечественных зрителей она добралась только сейчас. В российских кинотеатрах фильм станет доступен с 16 февраля.

Действие разворачивается в недалеком будущем и повествует о молодой семье. После того как любимый андроид маленькой девочки выходит из строя, ее отец решает самостоятельно его восстановить. В процессе работы он внезапно замечает мимолетные моменты, на которые раньше не обращал внимания.

В остальной актерский состав вошли Джастин Х. Мин, Джоди Тернер-Смит, Малеа Эмма Тьяндравиджая, Хейли Лу Ричардсон, Орла Кэссиди, Ричи Костер, Сарита Чоудри и Клифтон Коллинз — младший. Поставил ленту по мотивам рассказа Александра Вайнштейна южнокорейский режиссер Когонада («Дорога в тысячу ли», «Колумбус»).

«После Янга» прошел через ряд престижных киносмотров, включая «Сандэнс» и Каннский кинофестиваль. На сайте Rotten Tomatoes критический рейтинг фильма составляет 90%.