Фильмы
Трейлеры фильма «После Янга»
Дублированный трейлер
Trailer
Орудия
Отзывы
2025, США, драма, ужасы, детектив
Доктор Динозавров
Отзывы
2025, Россия, анимация
Выход 8
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Семейный призрак
Отзывы
2025, Россия, комедия, фантастика
Диспетчер
Рецензия
Отзывы
2024, США, боевик, триллер
Дети-шпионы
Отзывы
2025, Россия, семейный
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
Идентификация
Отзывы
2025, Россия, фантастика
На деревню дедушке
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях
Отзывы
2023, США, боевик, приключения, драма
Одно целое
Рецензия
Отзывы
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Что за коробку Люда привезла на дачу к Хмырю, Косому и Васе: тайна кадра из «Джентльменов удачи» раскрыта
Сюжет — как лабиринт, финал — как удар под дых: 5 сериалов с рейтингом от 8.5, которые отметил Collider
Кто она — Фюлане-хатун? Женщину, подарившую Сулейману сына еще до Хюррем, не показали в «Великолепном веке»
Ремейк «Богомола», драма в духе «Императрицы Ки» и триллер про дипфейки: 5 дорам, которые выходят в сентябре — и уже врываются в топы
Вдова Булгакова кричала из-за этого ляпа в «Мастере и Маргарите»: 3 версии, куда пропала Гелла в финале
Попросили ИИ найти замену «Ментовским войнам»: за минуту назвал хит от HBO, британскую драму и сомнительное французское аниме
«Страшный удар»: Боярский увел роль д’Артаньяна из-под носа у другого великого актера — и режиссер дорого за это заплатил
Мечтаете посмотреть «Доктор Стоун», но путаетесь в порядке? Полная хронология и гайд по просмотру уже здесь
«Нежное, умное и невероятно душевное»: ИИ посоветовал 3 аниме, похожих на «Унесенные призраками» — понятно, откуда оценки 8+
Смог ли герой выбраться из петли? Концовка нового хоррора «Выход №8» оставила массу вопросов — и счастливого финала там точно нет
Поймут только евреи: самую хитрую провокацию Ланды Тарантино в «Бесславных ублюдках» прятал у всех не виду
