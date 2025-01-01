Меню
Фильмы
Джим Пуговка и чёртова дюжина
Трейлеры фильма «Джим Пуговка и чёртова дюжина»
Трейлеры фильма «Джим Пуговка и чёртова дюжина»
Дублированный трейлер
0
0
В прокате
Премьеры
Онлайн
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Одно целое
Рецензия
Отзывы
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Иван Семёнов. Первый поцелуй
Отзывы
2025, Россия, комедия
Лило и Стич
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, комедия
Мой папа - медведь
Отзывы
2025, Россия, семейный
Атель-матель
Отзывы
2025, Россия, комедия
На деревню дедушке
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Фантастическая четверка: Первые шаги
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Материалистка
Рецензия
Отзывы
2025, США, мелодрама
Не одна дома 2
Отзывы
2025, Россия, семейный, комедия
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
Затерянное место
Отзывы
2024, США, ужасы, триллер
Теперь и наука против зла: 3 сезон «Дельфина» выйдет на НТВ с новым сюжетом и таинственным санаторием
Никаких Коржика, Карамельки и Компота: узнали, какие имена были у героев «Трех котов» за рубежом и сильно удивились
5,5 часов и рейтинг на КП 8,2: о российском сериале «Большая секунда» мало кто слышал, и зря — те, кто посмотрел, уже его не забудут
Неразумные, но умом и сообразительностью отличаются: в «Атаке» титаны съели тысячи из-за одного конкретного человека
Орлы, Балрог или кто пострашнее? Во «Властелине колец» Саурон — не самый могущественный: вот кто мог одолеть его одной левой
«Надеялись на другой финал»: интервью о «Гарри Поттере» со звездой «Метода» Ангелиной Стречиной — о курьезах, любимых чарах и маховике времени
Книжный Пилат после такого изувечил бы слугу: этот ляп в самом начале «Мастера и Маргариты» Бортко не замечали десятки лет
«Будто разные фильмы смотрю»: Жители СССР так и не увидели нормальный финал «Интердевочки» — его сняли специально для Запада
«Запрещен и слит»: этот фильм про войну показывали только в дальних советских провинциях, а теперь и вовсе забыли
Мог скакать на Вобле, и горя не знать: почему лошадь Геральта из «Ведьмака» зовут Плотва
Без ангелов и демонов, зато с girls power: создатели «Сверхъестественного» мечтают снять сугубо женский спин-офф, чтобы «вернуться к корням»
