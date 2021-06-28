«Кошмары»: Рецензия Киноафиши

Сара убежала из дома и теперь постоянно ищет себе место для ночлега. Самым удобным оказалась горка на детской площадке, позволяющая оставаться незамеченной и не вызвать вопросов у горожан. Правда, не помогает она лишь со сном, ведь девушке постоянно снятся кошмары, не дающие ей выспаться. На учебе Сара превратилась в изгоя и объекта для шуток, стоит ей опять задремать за партой на уроке. Выходом из этой безнадеги становится объявление об исследовательской программе по изучению сна. Единственный дискомфорт — проводы и датчики, прикрепленные к телу. Уже первый сеанс заставляет забыть про любые неудобства, позволив наконец-то выспаться. Сара, кажется, вытащила счастливый билет, но постепенно у нее растет чувство тревоги. Все меняет приступ панической атаки из-за пугающего черно-белого снимка, как будто рожденного ее кошмарами. Теперь она нигде больше не чувствует себя в безопасности.

Это лишь набросок сюжета, который в реальности описать не так и просто. Все действительно похоже на бесконечный тревожный сон, и не важно, бодрствует главная героиня или спит. Это ощущение отсутствия своего места в мире постоянно усиливается и не проходит даже к финалу. Хотя в начале все выглядит довольно банально. Дочь просто поссорилась с мамой и убежала из дома. Кажется, конфликт разгорелся совсем недавно, ведь Сара забегает домой за важными вещами и ноутбуком. Вот он первый кандидат, ставший причиной, наполняющей подсознание страшными образами, рождающимися во снах. Но разбираться здесь никто и ни в чем не собирается.

Кошмары

Картина оставляет позади целые сюжетные разветвления, которые довольно резко обрубит в финале. Персонажи второго плана могут бесследно исчезнуть, а важные проблемы — просто раствориться в возникшей суматохе. Постепенно количество пугающих снов только растет и усиливает дискомфорт. Они напоминают творчество Дэвида Линча: жуткие черные фигуры, абстрактные серые пространства и тревожные смутные образы. Мы погружаемся в разум героини, изъеденный постоянным стрессом и переживаниями, вызывая ощущение фатальной травмы, от которой просто невозможно оправиться. До нее пытаются достучаться окружающие, но им приходится сталкиваться со стеной отрицания и видеть лишь отказывающуюся идти на контакт Сару.

Все это время нас не покидает зудящее ощущение, что ответы уже очень близки и повсюду раскиданы подсказки, которые возможно собрать в единую картинку, понять, что же происходит на самом деле. Но в следующую секунду мы замечаем еще одну деталь, а за ней еще одну и… А в каком времени вообще происходит действие фильма? iPhone в руках героини соседствует с научной аппаратурой из фантастики 80-х с небольшими кинескопными мониторами и футуристическими костюмами для снятия данных. Все: будь то музыка или визуальное исполнение — отдает старой фантастикой и лишь вводит в заблуждение. Удивительно, как в этом сумбуре создателям удалось поставить довольно четкую точку, избавив нас от открытого финала, полного домыслов и предрассудков.

Во многом история складывается благодаря фантастическому саундтреку. Это местами тревожный и успокаивающий, как колыбельная, эмбиент, идеальный звук для отхода ко сну. В ней легко уловить заимствования Вангелиса и его работы для оригинального «Бегущего по лезвию». Все это подкрепляется интересными визуальными решениями. Например, один из снов напоминает клип инди-группы с соответствующей и довольно неожиданной для фильма музыкой на фоне. Оператору же удалось передать гнетущую пустоту и постоянный дискомфорт, вписывая героиню в отталкивающие пространства, усиливающие ее одиночество. Чаще всего нас ждут пустые улицы, медицинские палаты, подчеркнутые очень мрачной и холодной картинкой.

Кошмары

«Кошмары» — фильм имени Энтони Скотта Бёрнса. Он выступил как режиссер и оператор, приложил руку к созданию сценария и даже написанию музыки. Все это помогло сложиться отличному психологическому триллеру, погружающему нас в бесконечный сон и стирающему границы с реальностью. Тут не стоит ждать скримеров или типичных пугалок из подростковых хорроров. Все держится на очень тягучей атмосфере, растущих загадках и отличном конце. За короткое время он успевает показать несколько версий развязки, постоянно меняя наше восприятие сюжета. Но даже здесь создатели не стали идти дальше и оставлять зрителя с размашисто открытым, претенциозным финалом, полным интерпретаций, а нашли в себе силы поставить точку, украшающую эту историю. Правда, это может привести и к обратному эффекту, если к середине вы так и не проникнетесь местной атмосферой и неразберихой, а происходящее сведется для вас лишь к поиску ответов. В этом случае картина может оказаться слишком банальной и простой, так и не оправдывав ожидания своей развязкой.

«Кошмары» понравятся поклонникам триллеров с непредсказуемым финалом и легким налетом ретроатмосферы.