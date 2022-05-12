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Ботан и супербаба
Отзывы о фильме «Ботан и супербаба»
Ботан и супербаба
2022 / Россия
Трейлер
5.8
Оцените
27
голосов
Рейтинг IMDb: 3.7
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User
12 мая 2022, 19:05
Оценка
Боже это самый ужасный фильм на который я ходила, не тратьте деньги зря 😡😡😡😡😡
12 мая 2022, 19:05
1
3
Ответить
Alina Hyi
13 мая 2022, 07:51
Оценка
Фильм нормальный
13 мая 2022, 07:51
1
1
Ответить
Александр Шибанов
13 мая 2022, 23:31
Оценка
При всей моей нелюбви к российскому кино, вынужден признать, что ЭТО кино мне понравилось. Чего-то не хватает конечно, но не пойму чего … Возможно музыки? Оцениваю на «8» баллов.
13 мая 2022, 23:31
2
1
Ответить
kamruz25
15 мая 2022, 17:59
Оценка
Мне очень понравился! Сходите, можно посмеяться! Настроение поднялось! Не слушайте тех, кто нудит. Им даже в жизни смеяться не хочется!
Спасибо!
15 мая 2022, 17:59
2
1
Ответить
allabilan
16 мая 2022, 00:22
Оценка
Черезчур пошло! Не для семейного просмотра. Фильм только для парней.
16 мая 2022, 00:22
1
1
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Анна Соколова
16 мая 2022, 20:23
Оценка
Классный фильм, смешной, забавный, интересный, насмеялась от души 😁😁😁
16 мая 2022, 20:23
1
1
Ответить
Яна Макарова
16 мая 2022, 23:14
Оценка
Расстроилась. Не интересный, за весь фильм ниразу не посмеялись. Уже на 20 минуте понимаешь, что ерунду сняли. Досмотрели еле еле. Потраченное время, деньги и настроение…(
16 мая 2022, 23:14
1
0
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