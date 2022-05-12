Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Сокровища Тома Сойера" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Ботан и супербаба Ботан и супербаба
Киноафиша Фильмы Ботан и супербаба Отзывы о фильме «Ботан и супербаба»
Ботан и супербаба 2022 / Россия
5.8 Оцените
27 голосов Рейтинг IMDb: 3.7
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Отзывы о фильме «Ботан и супербаба»

Вся информация о фильме
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
User 12 мая 2022, 19:05
Оценка
Боже это самый ужасный фильм на который я ходила, не тратьте деньги зря 😡😡😡😡😡
12 мая 2022, 19:05 Ответить
Alina Hyi 13 мая 2022, 07:51
Оценка
Фильм нормальный
13 мая 2022, 07:51 Ответить
Александр Шибанов 13 мая 2022, 23:31
Оценка
При всей моей нелюбви к российскому кино, вынужден признать, что ЭТО кино мне понравилось. Чего-то не хватает конечно, но не пойму чего … Возможно музыки? Оцениваю на «8» баллов.
13 мая 2022, 23:31 Ответить
kamruz25 15 мая 2022, 17:59
Оценка
Мне очень понравился! Сходите, можно посмеяться! Настроение поднялось! Не слушайте тех, кто нудит. Им даже в жизни смеяться не хочется!
Спасибо!
15 мая 2022, 17:59 Ответить
allabilan 16 мая 2022, 00:22
Оценка
Черезчур пошло! Не для семейного просмотра. Фильм только для парней.
16 мая 2022, 00:22 Ответить
Анна Соколова 16 мая 2022, 20:23
Оценка
Классный фильм, смешной, забавный, интересный, насмеялась от души 😁😁😁
16 мая 2022, 20:23 Ответить
Яна Макарова 16 мая 2022, 23:14
Оценка
Расстроилась. Не интересный, за весь фильм ниразу не посмеялись. Уже на 20 минуте понимаешь, что ерунду сняли. Досмотрели еле еле. Потраченное время, деньги и настроение…(
16 мая 2022, 23:14 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Заклятье. Дом тьмы
Заклятье. Дом тьмы 3 комментария
Переводчик
Переводчик 49 комментариев
Король неба
Король неба 53 комментария
Вызов
Вызов 284 комментария
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных 48 комментариев
Уикенд с батей
Уикенд с батей 7 комментариев
Паралимпиец
Паралимпиец 19 комментариев
Восставшая из ада
Восставшая из ада 3 комментария
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Трансформеры: Восхождение Звероботов 19 комментариев
Астрал. Женщина в черном
Астрал. Женщина в черном 7 комментариев
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Король неба
Король неба
2023, Китай, боевик, драма
Форсаж 10
Форсаж 10
2023, США, боевик, криминал
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Укрась прощальное утро цветами обещания
Укрась прощальное утро цветами обещания
2018, Япония, анимация, драма, приключения, аниме
Сквозь время
Сквозь время
2023, Россия, триллер, мистика
Мармадюк
Мармадюк
2022, США, анимация
Король-львенок
Король-львенок
2022, Франция, приключения, семейный
Яга и книга заклинаний
Яга и книга заклинаний
2023, Россия, анимация, семейный, приключения
Снегирь
Снегирь
2023, Россия, драма
Related video
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше