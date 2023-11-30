Очаровательный фильм с восхитительным Тимоти Шаламе: появились первые отзывы о «Вонке»

Первые зрители сходятся во мнении, что местами фильм несуразен, но это компенсируется великолепной игрой Шаламе и захватывающим сказочным шоу.

Вчера в Лондоне состоялась мировая премьера музыкальной сказки «Вонка», после чего в соцсетях стали доступны первые отзывы критиков. Журналисты тепло приняли приквел «Чарли и шоколадной фабрики», отмечая захватывающую праздничную атмосферу и отличную игру исполнителя заглавной роли Тимоти Шаламе.

Кортни Ховард:

«Вонка» — выигрышная коробка конфет, изобилующая шармом, причудами и пикантностью. Фильмом движут неудержимое буйство воображения и яркие музыкальные номера. Тимоти Шаламе — фабрика обаяния. Его абсолютная самоотверженность охмеляет. Хью Грант веселит не меньше».

Джермейн Лассье:

«Посмотреть «Вонку» стоит хотя бы ради Тимоти Шаламе. Он бесконечно очаровательный и сногсшибательный. Фильм вокруг него не настолько хорош, но доставляет удовольствие. История и ее тональность борются друг с другом, что порядком сбивает с толку. Впрочем, фильм полон радости и восхитительных песен».

Дэниэл Хоуат:

«Вонка» — бесстыдно глупый, но в то же время предельно очаровательный семейный фильм».

Перри Немирофф:

«Вонка» — необычайно очаровательное зрелище, движимое исключительной и безукоризненной игрой Тимоти Шаламе. Иногда фильм скатывается в глупость, а сюжет местами проседает, но это не помешало мне получить большую и действенную дозу искренности, согревшей мое сердце».

Джаз Тангкей:

«Вонка» — это настоящее визуальное пиршество. Стоит воздать должное [художнику-постановщику] Нэйтану Краули, чья работа по созданию антуража великолепна во всех отношениях».

В британский прокат «Вонка» выйдет 8 декабря, тогда как в США фильм появится 15 декабря.