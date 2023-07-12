Тимоти Шаламе создает величайший шоколадный магазин в первом трейлере «Вилли Вонки»

Студия Warner Bros. представила первый трейлер сказочного мюзикла «Вилли Вонка», являющегося приквелом знаменитой книги Роальда Даля «Чарли и шоколадная фабрика».

В центре сюжета — молодой и целеустремленный кондитер Вилли Вонка (Тимоти Шаламе), который провел многие годы в поисках необычных рецептов и идеальных ингредиентов для сладостей по всему миру. Отточив мастерство до идеала, герой решил взяться за реализацию свой главной мечты — открытие величайшего шоколадного магазина в истории. Но на пути юноши встал жестокий Шоколадный картель, не желающий вступать в конкуренцию с неизвестным выскочкой.

В ролике показана яркая стилистика фильма с разноцветными декорациями, забавными шутками и захватывающими музыкальными номерами. В конце трейлере показан момент знакомства Вонки с одним из его маленьких зеленоволосых помощников Умпа-Лумпов.

В картине также снялись Оливия Колман, Салли Хокинс, Кигэн-Майкл Ки, Роуэн Эткинсон и другие актеры. Режиссером ленты выступил Пол Кинг, наиболее известный по фильмам «Приключения Паддингтона». Он также написал сценарий картины вместе с Саймоном Фарнэби («Фантастический Флиткрофт»).

Премьера «Вилли Вонки» состоится 15 декабря.