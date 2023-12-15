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«Вонка»: Рецензия Киноафиши

15 декабря 2023 11:23
«Вонка»: Рецензия Киноафиши

Вонка из параллельной вселенной и его шоколадное безумие.

Молодой Вилли Вонка со «шляпой, полной мечт» приезжает в неназванный город. Здесь он планирует открыть волшебный магазин самого вкусного шоколада на свете, но быстро обнаруживает, что ниша уже прибрана к рукам. Трое магнатов разделили власть над сладостями и не желают давать талантливому парню пространство для творчества. Еще и владельцы единственного отеля в городе решили облапошить Вонку, пустив на рабский труд в прачечную вместе с другими отчаявшимися путниками. Кажется, планы трещат по швам, но настоящий шоколатье так просто не сдается.

Задумка приквела уже на начальной стадии вызывала ряд вопросов. Вонка — персонаж, не нуждающийся в собственной предыстории, ведь его образ во многом завязан на недосказанности. Даже сам Даль, заставший экранизацию 1971 года, отнесся к ней крайне скептично из-за смещения фокуса на владельца фабрики. Для него повесть о Чарли — довольно мрачное предостережение непослушным детям и в особенности их родителям, где Вилли Вонка является лишь функцией. В фильме 2005 года Вилли сам становится примером неадекватного воспитания наряду со своими маленькими гостями. Жестокость и инфантильность Вонки оказываются следствием холодного отношения отца-стоматолога, запрещающего есть сладости. В новой же картине нет и намека на сюжетную связь с предыдущими адаптациями и книжным оригиналом.

Вонка в исполнении Шаламе — простачок-дурачок, у которого вместо отца была любящая, но уже умершая мама. С ней он вырос мечтателем, дружелюбным фокусником. Почему с таким набором качеств он позже выгонит всех работников фабрики, выберет асоциальный образ жизни и решит наказывать детей? В молодости Вонки нет ответа ни на один из этих вопросов. Огромный бюджет, отличная работа костюмеров и невероятный звездный каст вновь расходуются на ностальгический бренд ради сбора прибыли. С имеющимися данными могла бы родиться оригинальная новогодняя история, которой пошло бы на пользу полное отречение от мира шоколадной фабрики.

«Вонка»: Рецензия Киноафиши
Вонка

Даже если взглянуть на проект как на творение из параллельной вселенной, Тимоти в нем все равно остается удивительным мискастом. Суперзвезда с мощными ролями совершенно не органичен в роли глуповатого кондитера. Образ Шаламе как одного из главных секс-символов поколения сложился благодаря драматическим и романтическим картинам. Комедия для него — чужая территория. В «Вонке» она выстраивается с помощью театральной эксцентричности актеров, но даже на их фоне Шаламе переигрывает. Его выступление походит не на сказочное преувеличение, а на очередной скетч Saturday Night Live с актером.

Гораздо увлекательнее наблюдать за маленькой помощницей Вонки — девочкой Нудл с интересной судьбой и отсутствием кривляния. Она смотрится как самый адекватный человек, случайно попавший в гущу фрик-шоу. Реальное удовольствие от участия в нем получает только Оливия Колман, щеголяя вовсю своими гнилыми зубами. Хью Грант же на пресс-конференции шутил (или нет), что не любит свою роль и снимался ради денег. Несмотря на разразившийся скандал из-за кастинга Умпа-лумпы, на роль которого не рассматривались люди с дварфизмом, Грант стал главной частью рекламной кампании. В итоге сцены с актером длятся лишь на пару минут дольше, чем в трейлере. Среди других второстепенных персонажей можно встретить Джима Картера, Роуэна Эткинсона, Салли Хокинс, Шарлотту Ричи, появляющихся также на незначительное время. Трата впустую таких талантов кажется еще одним странным решением в духе «Оппенгеймера».

«Вонка»: Рецензия Киноафиши
Вонка

Несмотря на свою полную отрешенность от оригинала, мюзикл использует лучшие песни из фильма 1971-го: Pure Imagination и Oompa Loompa. Оригинальные же композиции не запоминаются, а вокальных данных Шаламе оказывается недостаточно, чтобы вдохнуть в них жизнь. Танцы симпатичны, но больше похожи на рекламный ролик шоколадного батончика, чем на голливудский хит. Если музыкальная часть попросту пуста, то юмор и вовсе может вызывать неловкость. Здесь смеются над ожирением и сексом, проводят параллели с рабством, наркотиками и картелями. Как это соседствует с принципиальным отказом от мрачности образа Вонки и превращением сюжета в семейный рождественский фильм — неясно.

«Вонка»: Рецензия Киноафиши
Вонка

Быть может, «Вонка» найдет место в сердцах маленьких детей благодаря волшебным конфеткам, полетам на воздушных шарах и показом на весь экран задницы. Пускай фильм и отказывается от первоисточника, но не строит на его месте оригинальную историю, стягивая гэги и образы из десятков картин нулевых. Форрест Гамп говорил, что жизнь — как коробка шоколадных конфет, но зрителям «Вонки» выпадает пустая обертка.

Полина Резникова
Полина Резникова
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