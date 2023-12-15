«Вонка»: Рецензия Киноафиши

Молодой Вилли Вонка со «шляпой, полной мечт» приезжает в неназванный город. Здесь он планирует открыть волшебный магазин самого вкусного шоколада на свете, но быстро обнаруживает, что ниша уже прибрана к рукам. Трое магнатов разделили власть над сладостями и не желают давать талантливому парню пространство для творчества. Еще и владельцы единственного отеля в городе решили облапошить Вонку, пустив на рабский труд в прачечную вместе с другими отчаявшимися путниками. Кажется, планы трещат по швам, но настоящий шоколатье так просто не сдается.

Задумка приквела уже на начальной стадии вызывала ряд вопросов. Вонка — персонаж, не нуждающийся в собственной предыстории, ведь его образ во многом завязан на недосказанности. Даже сам Даль, заставший экранизацию 1971 года, отнесся к ней крайне скептично из-за смещения фокуса на владельца фабрики. Для него повесть о Чарли — довольно мрачное предостережение непослушным детям и в особенности их родителям, где Вилли Вонка является лишь функцией. В фильме 2005 года Вилли сам становится примером неадекватного воспитания наряду со своими маленькими гостями. Жестокость и инфантильность Вонки оказываются следствием холодного отношения отца-стоматолога, запрещающего есть сладости. В новой же картине нет и намека на сюжетную связь с предыдущими адаптациями и книжным оригиналом.

Вонка в исполнении Шаламе — простачок-дурачок, у которого вместо отца была любящая, но уже умершая мама. С ней он вырос мечтателем, дружелюбным фокусником. Почему с таким набором качеств он позже выгонит всех работников фабрики, выберет асоциальный образ жизни и решит наказывать детей? В молодости Вонки нет ответа ни на один из этих вопросов. Огромный бюджет, отличная работа костюмеров и невероятный звездный каст вновь расходуются на ностальгический бренд ради сбора прибыли. С имеющимися данными могла бы родиться оригинальная новогодняя история, которой пошло бы на пользу полное отречение от мира шоколадной фабрики.

Вонка

Даже если взглянуть на проект как на творение из параллельной вселенной, Тимоти в нем все равно остается удивительным мискастом. Суперзвезда с мощными ролями совершенно не органичен в роли глуповатого кондитера. Образ Шаламе как одного из главных секс-символов поколения сложился благодаря драматическим и романтическим картинам. Комедия для него — чужая территория. В «Вонке» она выстраивается с помощью театральной эксцентричности актеров, но даже на их фоне Шаламе переигрывает. Его выступление походит не на сказочное преувеличение, а на очередной скетч Saturday Night Live с актером.

Гораздо увлекательнее наблюдать за маленькой помощницей Вонки — девочкой Нудл с интересной судьбой и отсутствием кривляния. Она смотрится как самый адекватный человек, случайно попавший в гущу фрик-шоу. Реальное удовольствие от участия в нем получает только Оливия Колман , щеголяя вовсю своими гнилыми зубами. Хью Грант же на пресс-конференции шутил (или нет), что не любит свою роль и снимался ради денег. Несмотря на разразившийся скандал из-за кастинга Умпа-лумпы, на роль которого не рассматривались люди с дварфизмом, Грант стал главной частью рекламной кампании. В итоге сцены с актером длятся лишь на пару минут дольше, чем в трейлере. Среди других второстепенных персонажей можно встретить Джима Картера , Роуэна Эткинсона , Салли Хокинс, Шарлотту Ричи , появляющихся также на незначительное время. Трата впустую таких талантов кажется еще одним странным решением в духе «Оппенгеймера» .

Вонка

Несмотря на свою полную отрешенность от оригинала, мюзикл использует лучшие песни из фильма 1971-го: Pure Imagination и Oompa Loompa. Оригинальные же композиции не запоминаются, а вокальных данных Шаламе оказывается недостаточно, чтобы вдохнуть в них жизнь. Танцы симпатичны, но больше похожи на рекламный ролик шоколадного батончика, чем на голливудский хит. Если музыкальная часть попросту пуста, то юмор и вовсе может вызывать неловкость. Здесь смеются над ожирением и сексом, проводят параллели с рабством, наркотиками и картелями. Как это соседствует с принципиальным отказом от мрачности образа Вонки и превращением сюжета в семейный рождественский фильм — неясно.

Вонка

Быть может, «Вонка» найдет место в сердцах маленьких детей благодаря волшебным конфеткам, полетам на воздушных шарах и показом на весь экран задницы. Пускай фильм и отказывается от первоисточника, но не строит на его месте оригинальную историю, стягивая гэги и образы из десятков картин нулевых. Форрест Гамп говорил, что жизнь — как коробка шоколадных конфет, но зрителям «Вонки» выпадает пустая обертка.