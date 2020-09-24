Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Пес-самурай и город кошек" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Любовь, страх и ненависть Любовь, страх и ненависть
Киноафиша Фильмы Любовь, страх и ненависть
Death of a Ladies' Man

Любовь, страх и ненависть, 2020

2020 / Канада / Ирландия
6.7 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
Написать отзыв
Драма об умирающем профессоре, страдающем галлюцинациями
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

В жизни профессора поэзии Сэмюэла О'Ши (Гэбриел Бирн) из колледжа Монреаля все идет не так, как он когда-то планировал. Сначала он узнает об измене жены, которую застукал с молодым любовником, затем у него начинаются сильные приступы галлюцинаций. Например, студенты в его классе могут резко начать петь песни Леонарда Коэна. Или ночью он может увидеть монстра Франкенштейна, с которым он не прочь будет выпить. Или официантка в кафе может резко превратиться в амазонку с головой тигра.

Не в силах больше это терпеть, Сэмюэл обращается к врачу, который после обследования заявляет ему, что у него большая неоперабельная опухоль в мозге. Это означает, что его дни сочтены. Столкнувшись с перспективой скорой смерти, он теперь вынужден смириться с тем, что его жена собирается выйти замуж за другого, а дочь Джози (Карелле Трембле) унаследовала от него лишь все самое плохое. 

Однако его сознание, которое с каждым днем становится все слабее, неожиданно открывает ему путь к ранее недоступным аспектам его психики через галлюцинации. Например, ему видится давно умерший отец (Брин Глисон), который когда-то был заядлым курильщиком и погиб, когда Сэмюэл был еще маленьким мальчиком. Также у больного профессора появляется новый, хоть и не совсем настоящий любовный интерес (Джессика Паре). С ней он посещает хоккейный матч, во время которого женщина выходит на каток и вместо гимна начинает петь очередную песню Леонарда Коэна. И все это, возможно, происходит на самом деле, а может быть, все это очередные галлюцинации в голове Сэмюэла.

Часть съемок проходила на небольшом острове Мвиниш у западного побережья Ирландии.

Актер Брин Глисон и актриса Джессика Паре уже снимались вместе в романтической комедии «На паузе».

Актеры Гэбриел Бирн и Брин Глисон вместе снимались в сериале «Квирк».

Персонажи Сэмюэла и Шарлотты мельком обсуждают книгу «Любимая игра», которую написал Леонард Коэн.

Брин Глисон играет в фильме отца Гэбриела Бирна, хотя Брин на 37 лет моложе.

В актерский состав фильма также входят Антуан-Оливье Пилон, Сюзанн Клеман, Джоэль Биссоннет и Паскаль Бюссьер.

Актер Джоэль Биссоннет является братом режиссера Мэтта Биссоннета.

Темы фильма отражены в семи песнях автора-исполнителя Леонарда Коэна. В саундтрек фильма вошли следующие произведения: «Птичка на проводе», «Воспоминания», «Hallelujah», «Почему бы тебе не попробовать», «Заблудший канадец», «Сердце без компаньона» и «Любил ли я тебя когда-то».

Использование музыкальных и литературных произведений Леонарда Коэна – повторяющийся мотив в творчестве режиссера Мэтта Биссоннета. Ранее он уже обращался трудам Коэна в своем дебютном фильме 2002 года Looking for Leonard, который частично был сосредоточен на фантазиях главного персонажа о том, как сбежать от своей жизни после прочтения романа Леонарда Коэна. Позднее в картине 2009 года «Место пассажира» песни Коэна были использованы в качестве саундтрека.

Это четвертый полнометражный фильм режиссера Мэтта Биссоннета.

Картина впервые увидела свет в сентябре 2020 на Международном кинофестивале в Калгари. Премьера фильма у себя на родине, в кинотеатрах Канады, и по запросу в сети Интернет состоялась в марте 2021 года.

Пожилой мужчина начинает видеть странные образы: например, женщину с головой тигра. Затем выясняется, что у него в мозгу опухоль.

6.7 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
Продолжительность 1 час 44 минуты
Год выпуска 2020
Премьера в России 16 сентября 2021
Премьера онлайн 24 сентября 2020
Премьера в мире 24 сентября 2020
Возраст 18+
Прокатчик Кинологистика
Режиссер
Мэтт Биссоннет
Мэтт Биссоннет
В ролях
Джессика Паре
Джессика Паре
Гэбриел Бирн
Гэбриел Бирн
Брин Глисон
Брин Глисон
Антуан-Оливье Пилон
Антуан-Оливье Пилон
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Любовь, страх и ненависть 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
В 1977 году Леонард Коэн, водивший дружбу с Бобом Диланом и Алленом Гинзбергом, выпустил свой пятый альбом Death of a Ladies’ Man («Смерть дамского угодника») – нетипичную для своего стиля пластинку, одной из центральных тем которой стал секс. Лирический герой из строк Коэна, которому на тот момент самому было уже за сорок, осознавал свою приближающуюся старость и из беззаботного дамского угодника из песен Suzanne и So Long, Marianne из ранних альбомов трансформировался…
Читать
Пока нет отзывов Написать
13 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Молодой человек
Молодой человек
2022, Россия, комедия
Related video
«Не лучше Бузовой»: блеснувшая на сцене Анна Асти разочаровала россиян
Нинидзе решилась на откровения о личной жизни: хватило нескольких слов
В спорах о сыне Плющенко поставили точку: Мишин все объяснил
Близкие не стали молчать: правда о здоровье Вайкуле вышла наружу
«С каждым годом похож все больше»: народ ахнул при виде сына Фриске
Известный музыкант огорошил признанием: вот что осталось за кадром шоу «Голос»
«Ни стыда ни совести»: завравшуюся Дану Борисову вывели на чистую воду
Дошло до суда: звезда «Универа» ответил на обвинения экс-супруги
В «Ленкоме» раскрыли доходы вдовы Караченцова: обычным пенсионерам не снилось
Концерт отменен: сын Орбакайте покаялся перед фанатами
Пугачевой ничего не принадлежит: назван истинный владелец замка в Грязи
«Вспомнила молодость»: оскандалившаяся Ивлеева пошла вразнос
Приложение киноафиши