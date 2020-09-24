Любовь, страх и ненависть, 2020

В жизни профессора поэзии Сэмюэла О'Ши (Гэбриел Бирн) из колледжа Монреаля все идет не так, как он когда-то планировал. Сначала он узнает об измене жены, которую застукал с молодым любовником, затем у него начинаются сильные приступы галлюцинаций. Например, студенты в его классе могут резко начать петь песни Леонарда Коэна. Или ночью он может увидеть монстра Франкенштейна, с которым он не прочь будет выпить. Или официантка в кафе может резко превратиться в амазонку с головой тигра.

Не в силах больше это терпеть, Сэмюэл обращается к врачу, который после обследования заявляет ему, что у него большая неоперабельная опухоль в мозге. Это означает, что его дни сочтены. Столкнувшись с перспективой скорой смерти, он теперь вынужден смириться с тем, что его жена собирается выйти замуж за другого, а дочь Джози (Карелле Трембле) унаследовала от него лишь все самое плохое.

Однако его сознание, которое с каждым днем становится все слабее, неожиданно открывает ему путь к ранее недоступным аспектам его психики через галлюцинации. Например, ему видится давно умерший отец (Брин Глисон), который когда-то был заядлым курильщиком и погиб, когда Сэмюэл был еще маленьким мальчиком. Также у больного профессора появляется новый, хоть и не совсем настоящий любовный интерес (Джессика Паре). С ней он посещает хоккейный матч, во время которого женщина выходит на каток и вместо гимна начинает петь очередную песню Леонарда Коэна. И все это, возможно, происходит на самом деле, а может быть, все это очередные галлюцинации в голове Сэмюэла.