Любовь, страх и ненависть, 2020

В жизни профессора поэзии Сэмюэла О'Ши (Гэбриел Бирн) из колледжа Монреаля все идет не так, как он когда-то планировал. Сначала он узнает об измене жены, которую застукал с молодым любовником, затем у него начинаются сильные приступы галлюцинаций. Например, студенты в его классе могут резко начать петь песни Леонарда Коэна. Или ночью он может увидеть монстра Франкенштейна, с которым он не прочь будет выпить. Или официантка в кафе может резко превратиться в амазонку с головой тигра.
Не в силах больше это терпеть, Сэмюэл обращается к врачу, который после обследования заявляет ему, что у него большая неоперабельная опухоль в мозге. Это означает, что его дни сочтены. Столкнувшись с перспективой скорой смерти, он теперь вынужден смириться с тем, что его жена собирается выйти замуж за другого, а дочь Джози (Карелле Трембле) унаследовала от него лишь все самое плохое.
Однако его сознание, которое с каждым днем становится все слабее, неожиданно открывает ему путь к ранее недоступным аспектам его психики через галлюцинации. Например, ему видится давно умерший отец (Брин Глисон), который когда-то был заядлым курильщиком и погиб, когда Сэмюэл был еще маленьким мальчиком. Также у больного профессора появляется новый, хоть и не совсем настоящий любовный интерес (Джессика Паре). С ней он посещает хоккейный матч, во время которого женщина выходит на каток и вместо гимна начинает петь очередную песню Леонарда Коэна. И все это, возможно, происходит на самом деле, а может быть, все это очередные галлюцинации в голове Сэмюэла.
Часть съемок проходила на небольшом острове Мвиниш у западного побережья Ирландии.
Актер Брин Глисон и актриса Джессика Паре уже снимались вместе в романтической комедии «На паузе».
Актеры Гэбриел Бирн и Брин Глисон вместе снимались в сериале «Квирк».
Персонажи Сэмюэла и Шарлотты мельком обсуждают книгу «Любимая игра», которую написал Леонард Коэн.
Брин Глисон играет в фильме отца Гэбриела Бирна, хотя Брин на 37 лет моложе.
В актерский состав фильма также входят Антуан-Оливье Пилон, Сюзанн Клеман, Джоэль Биссоннет и Паскаль Бюссьер.
Актер Джоэль Биссоннет является братом режиссера Мэтта Биссоннета.
Темы фильма отражены в семи песнях автора-исполнителя Леонарда Коэна. В саундтрек фильма вошли следующие произведения: «Птичка на проводе», «Воспоминания», «Hallelujah», «Почему бы тебе не попробовать», «Заблудший канадец», «Сердце без компаньона» и «Любил ли я тебя когда-то».
Использование музыкальных и литературных произведений Леонарда Коэна – повторяющийся мотив в творчестве режиссера Мэтта Биссоннета. Ранее он уже обращался трудам Коэна в своем дебютном фильме 2002 года Looking for Leonard, который частично был сосредоточен на фантазиях главного персонажа о том, как сбежать от своей жизни после прочтения романа Леонарда Коэна. Позднее в картине 2009 года «Место пассажира» песни Коэна были использованы в качестве саундтрека.
Это четвертый полнометражный фильм режиссера Мэтта Биссоннета.
Картина впервые увидела свет в сентябре 2020 на Международном кинофестивале в Калгари. Премьера фильма у себя на родине, в кинотеатрах Канады, и по запросу в сети Интернет состоялась в марте 2021 года.
Пожилой мужчина начинает видеть странные образы: например, женщину с головой тигра. Затем выясняется, что у него в мозгу опухоль.