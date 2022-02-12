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Постер фильма Рабие Курназ против Джорджа Буша
6.7
Киноафиша Фильмы Рабие Курназ против Джорджа Буша
6.7

Рабие Курназ против Джорджа Буша

, 2022
Rabiye
Германия, Франция / драма / 18+
Постер фильма Рабие Курназ против Джорджа Буша
6.7

В ролях

Александр Шеер
Александр Шеер
Бернард Докке
Чарли Хюбнер
Чарли Хюбнер
Marc Stocker
Мельтем Каптан
Мельтем Каптан
Рабие Курназ
Назми Кирик
Мехмет Курназ
Sevda Polat
Nuriye
Abdullah Emre Öztürk
Murat Kurnaz
Сафак Сенгул
Fadime
Jeanette Spassova
Sekretärin Koslowa
Abak Safaei-Rad
Wiebke Kokenge
Alexander Hörbe
Wolfgang
Jeanette Spassova
Sekretärin Koslowa
Режиссер Андреас Дрезен
Сценарист Лайла Штилер
Композитор Cenk Erdogan, Йоханнес Репка
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Германия / Франция
Продолжительность 1 час 59 минут
Год выпуска 2022
Премьера в мире 12 февраля 2022
Дата выхода
28 апреля 2022 Германия
25 мая 2023 Гонконг
3 февраля 2023 Испания
10 августа 2023 Португалия M/12
21 декабря 2022 Франция
Сборы в мире $175 828
Производство Pandora Filmproduktion, Iskremas Filmproduktion, Cinémadefacto
Другие названия
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Рейтинг фильма

6.7
Оцените 13 голосов
6.8 IMDb
Обновлено 22 февраля 2022

Наша рецензия

Трудная дорога из Бремена в Вашингтон.
Трудная дорога из Бремена в Вашингтон. На прошедшем Берлинском кинофестивале сразу два Медведя — за лучший сценарий и лучшую главную роль, — достались немецкому фильму «Рабие Курназ против Джорджа Буша-младшего». Попробуем разобраться, почему эта странная жанровая смесь так понравилась жюри, и будет ли эта история понятна зрителям за пределами Германии. Рабие Курназ (Мельтем Каптан) — добродетельная домохозяйка из Бремена и мать большого семейства турецких иммигрантов. Шумная и смешливая женщина с…

Отзывы о фильме

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