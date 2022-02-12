Rabiye Kurnaz gegen George W. Bush, Rabiye Kurnaz vs. George W. Bush, Rabiye Kurnaz contra George W. Bush, Egy anya George W. Bushsal szemben, Rabiye, Rabiye Kurnaz contre George W. Bush, Rabiye Kurnaz George W. Bush'a Karşı, Rabiye Kurnaz kontra George W. Bush, Rabiye Kurnaz protiv George W. Bush, Rabiye Kurnaz vs George W. Bush, Una madre contra George Bush, Una mamma contro G. W. Bush, Ραμπιγιέ Κουρνάζ εναντίον Τζορτζ Μπους, Раби Курназ против Джорджа Буша, Рабие Курназ срещу Джордж У. Буш, ミセス・クルナス vs. ジョージ・W・ブッシュ, 媽打對決小布殊, 控告小布希, ربیعه علیه بوش, Rabiye Kurnaz gegen G. W. Bush
Рейтинг фильма
6.7
Оцените13 голосов
6.8IMDb
Обновлено 22 февраля 2022
Цитаты
Бернхард Докке[день 998, июнь 2004]Сегодня американский Президент потерпел поражение, шесть голосов против трёх, в величайшем суде США.
Наша рецензия
Трудная дорога из Бремена в Вашингтон.
На прошедшем Берлинском кинофестивале сразу два Медведя — за лучший сценарий и лучшую главную роль, — достались немецкому фильму «Рабие Курназ против Джорджа Буша-младшего». Попробуем разобраться, почему эта странная жанровая смесь так понравилась жюри, и будет ли эта история понятна зрителям за пределами Германии.
Рабие Курназ (Мельтем Каптан) — добродетельная домохозяйка из Бремена и мать большого семейства турецких иммигрантов. Шумная и смешливая женщина с…
Отзывы о фильме
Смотреть в киноСейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Фильмы похожие на Рабие Курназ против Джорджа Буша