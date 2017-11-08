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Костас Марсан
Костас Марсан
Kostas Marsan
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Костас Марсан
Kostas Marsan
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Дата рождения
5 апреля 1976
Возраст
46 лет
Знак зодиака
Овен
Карьера
Режиссер
Биография Костас Марсан
Родился 5 апреля 1976 года. СССР.
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Фильмография Костас Марсан
Иччи
ужасы
2021, Россия
5.0
Глаза ночи
триллер, мистика
2019, Россия
0.0
Мой убийца
детектив
2016, Россия
6.0
У озера Сайсары
2015, Россия
0.0
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