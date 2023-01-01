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Скоро в прокате "Очень плохая семейка"
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Ильяна Павлова
Ilyana Pavlova
Киноафиша
Персоны
Ильяна Павлова
Ильяна Павлова
Ilyana Pavlova
Дата рождения
12 июня 1980
Возраст
42 года
Знак зодиака
Близнецы
Популярные фильмы
Иччи
(2021)
5.1578946
По велению Чингис Хаана
(2008)
0
Первая любовь
(2015)
0
Фильмография Ильяна Павлова
Жанр
Все
Боевик
Драма
Мелодрама
Приключения
Ужасы
Год
Все
2022
2021
2015
2008
Все
4
Фильмы
4
Актриса
4
Айта
драма
2022, Россия
Билеты
5.2
Иччи
ужасы
2021, Россия
Смотрите на
Первая любовь
Маҥнайгы таптал
мелодрама
2015, Россия
По велению Чингис Хаана
приключения, боевик
2008, Россия / Монголия
Новости о Ильяна Павлова
Детективная драма Степана Бурнашева «Айта» получила дату выхода в прокат
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