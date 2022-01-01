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Следствие ведут знатоки. Дело N8. Побег Следствие ведут знатоки. Дело N8. Побег
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Следствие ведут знатоки: Побег

Следствие ведут знатоки. Дело N8. Побег, 1973

1973 / СССР
7.5 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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Причины посмотреть Факты О фильме

Михаил Терентьевич Багров, осужденный за злостное хулиганство, неожиданно совершает побег из колонии. Инспектор Томин, знавший Багрова, понимает, что тот не стал бы бежать без важной на то причины. Проведя расследование, Томину удается найти такую причину: местный подлец Калищенко внушил Багрову мысль, что его жена, школьная учительница, изменяет ему с директором школы Загорским. Прибыв в город, Багров разговаривает с женой и примиряется с ней, но после тяжелого разговора с дочерью срывается и отправляется мстить Загорскому, по дороге угнав грузовик и избив сотрудника милиции, украв у него пистолет. От последовавшей погони Багров прячется в сарае на обочине, где его и находит инспектор Томин…

  • Именно в этом фильме показана единственная автомобильная погоня за всю серию. Кроме того, именно в нем впервые происходит выстрел из огнестрельного оружия, правда, в итоге оказавшийся не смертельным. 
  • В виде отсылки в фильме появляется героиня одной из предыдущих картин франшизы, подруга Майи Багровой, парикмахерша по фамилии Сергеева, которая на самом деле является женой Шаха, главаря преступной шайки из фильма «Черный маклер». 
  • Знатоки, помимо Томина, в этом фильме почти не фигурируют, оставляя ему одному вести все расследование и переговоры.

Главный герой ведет себя экстравагантно: совершает преступление, скорее похожее на хулиганство, получает срок, затем бежит из заключения. И все для того, чтобы насолить жене, которую безмерно любит, но подозревает в неверности?

7.5 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
Продолжительность 2 часа 51 минута
Год выпуска 1973
Возраст 12+
Режиссер
Юрий Кротенко
В ролях
Леонид Каневский
Леонид Каневский
Эльза Леждей
Эльза Леждей
Григорий Лямпе
Леонид Марков
Георгий Мартынюк
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Следствие ведут знатоки. Дело N8. Побег 2 постера
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