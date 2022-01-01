Следствие ведут знатоки. Дело N8. Побег, 1973

Михаил Терентьевич Багров, осужденный за злостное хулиганство, неожиданно совершает побег из колонии. Инспектор Томин, знавший Багрова, понимает, что тот не стал бы бежать без важной на то причины. Проведя расследование, Томину удается найти такую причину: местный подлец Калищенко внушил Багрову мысль, что его жена, школьная учительница, изменяет ему с директором школы Загорским. Прибыв в город, Багров разговаривает с женой и примиряется с ней, но после тяжелого разговора с дочерью срывается и отправляется мстить Загорскому, по дороге угнав грузовик и избив сотрудника милиции, украв у него пистолет. От последовавшей погони Багров прячется в сарае на обочине, где его и находит инспектор Томин…