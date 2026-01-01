Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Рай под ногами матерей 2: Письмо матери» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Следствие ведут знатоки. Дело N12. Букет на приеме
1 постер
Киноафиша Фильмы Следствие ведут знатоки. Дело N12. Букет на приеме

Следствие ведут знатоки. Дело N12. Букет на приеме

Следствие ведут знатоки: Букет на приеме 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

«Букет» — позывной диспетчера системы радиофицированных такси города Москвы. Артём Кирпичёв — рядовой водитель. Как-то раз он подвёз двух пассажиров и из деталей их разговора понял, что имеет дело с преступниками. Водитель оказался невольным пособником ограбления квартиры супругов Петуховых. Сами преступники посчитали ограбление неудачным, потому что в квартире не оказалось денег.

Артём не сразу согласился сотрудничать с милицией. Его невеста Варя невольно оказалась связана с главарём банды, рецидивистом Санатюком. Но показания водителя совершенно необходимы Знатокам для расследования дела. Знаменский применяет всё своё мастерство, чтобы разговорить водителя.

Преступники пока на свободе. Из показаний Кирпичёва становится ясно, что грабители задумали захватить такси и использовать его в следующем правонарушении, так что медлить нельзя. «Букет» становится приманкой для преступников…

Страна СССР
Продолжительность 1 час 51 минута
Год выпуска 1978
Другие названия
Buket na priyome, Следствие ведут знатоки: Букет на приеме, Bukiet na powitanie
Режиссер
Вячеслав Бровкин
В ролях
Людмила Аринина
Людмила Аринина
Борис Быстров
Леонид Каневский
Леонид Каневский
Георгий Мартынюк
Георгий Мартынюк
Михаил Поляк
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Следствие ведут знатоки. Дело N12. Букет на приеме
Следствие ведут знатоки. Дело N8. Побег 7.3
Следствие ведут знатоки. Дело N8. Побег (1973)
Следствие ведут знатоки: Динозавр 7.0
Следствие ведут знатоки: Динозавр (1972)
Следствие ведут знатоки: Без ножа и кастета 6.3
Следствие ведут знатоки: Без ножа и кастета (1988)
Следствие ведут знатоки: Шантаж 6.9
Следствие ведут знатоки: Шантаж (1972)
Следствие ведут знатоки: Подпасок с огурцом 7.3
Следствие ведут знатоки: Подпасок с огурцом (1979)
Следствие ведут знатоки: До третьего выстрела 6.8
Следствие ведут знатоки: До третьего выстрела (1978)
Следствие ведут знатоки: Бумеранг 6.6
Следствие ведут знатоки: Бумеранг (1987)
Следствие ведут знатоки: Полуденный вор 7.4
Следствие ведут знатоки: Полуденный вор (1985)
Смерть в кино 5.4
Смерть в кино (1990)
Триумф 7.2
Триумф (2000)

Рейтинг фильма

7.1
Оцените 12 голосов
6.6 IMDb
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Комментируй это
Комментируй это
2026, Россия, комедия
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Равиоли Оли
Равиоли Оли
2026, Россия, комедия, мелодрама
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше