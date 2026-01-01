«Букет» — позывной диспетчера системы радиофицированных такси города Москвы. Артём Кирпичёв — рядовой водитель. Как-то раз он подвёз двух пассажиров и из деталей их разговора понял, что имеет дело с преступниками. Водитель оказался невольным пособником ограбления квартиры супругов Петуховых. Сами преступники посчитали ограбление неудачным, потому что в квартире не оказалось денег.

Артём не сразу согласился сотрудничать с милицией. Его невеста Варя невольно оказалась связана с главарём банды, рецидивистом Санатюком. Но показания водителя совершенно необходимы Знатокам для расследования дела. Знаменский применяет всё своё мастерство, чтобы разговорить водителя.

Преступники пока на свободе. Из показаний Кирпичёва становится ясно, что грабители задумали захватить такси и использовать его в следующем правонарушении, так что медлить нельзя. «Букет» становится приманкой для преступников…