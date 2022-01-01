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Следствие ведут знатоки: Без ножа и кастета
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Следствие ведут знатоки: Без ножа и кастета

Следствие ведут знатоки: Без ножа и кастета, 1988

1988 / СССР
6.2 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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Причины посмотреть Факты О фильме

Знатоки расследуют не вполне обычное дело – москвич, проживающий в многоквартирном доме, жалуется на бездействие ДЭЗ № 23. По словам мужчины, деньги, которые дирекция по эксплуатации здания регулярно получает на благоустройство, расходуются не по назначению. Павел Павлович Знаменский и его коллеги начинают собирать сведения о начальнике ДЭЗа Мусницком. Очень скоро выясняется, что на деньги жильцов тот открыл собственное дело. Однако привлечь Мусницкого к ответу будет не так просто, ведь среди его покровителей – весьма влиятельные люди.

  • «Без ножа и кастета» – двадцать первый по счету фильм из цикла «Следствие ведут знатоки». В 1988 году с момента выхода первой серии прошло 17 лет. 
  • Съемки фильма проходили в Москве. Основными съемочными локациями стали район возле станции метро «Таганская», а также дом № 52, расположенный на улице Земляной Вал.
  • «Без ножа и кастета» стал предпоследним фильмом в серии о знатоках, вышедшим в XX веке. Премьерные показы следующих эпизодов состоялись в 1989 и 2002 году соответственно. 
  • Георгий Мартынюк (Знаменский) и Александр Белявский (Мусницкий) в дальнейшем сыграли вместе в двух эпизодах «Тайн дворцовых переворотов» – «Вторая невеста императора» и «Смерть юного императора». Обе части вышли в 2003 году.

Расследуя очередное дело, «Знатоки» неожиданно выходят на крупные хищения в обычном ДЭЗе.

6.2 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Продолжительность 2 часа 0 минут
Год выпуска 1988
Режиссер
Вячеслав Бровкин
В ролях
Георгий Мартынюк
Леонид Каневский
Леонид Каневский
Эльза Леждей
Эльза Леждей
Александр Белявский
Александр Белявский
Лидия Федосеева-Шукшина
Лидия Федосеева-Шукшина
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Следствие ведут знатоки: Без ножа и кастета 1 постер
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