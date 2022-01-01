Следствие ведут знатоки: Без ножа и кастета, 1988

Знатоки расследуют не вполне обычное дело – москвич, проживающий в многоквартирном доме, жалуется на бездействие ДЭЗ № 23. По словам мужчины, деньги, которые дирекция по эксплуатации здания регулярно получает на благоустройство, расходуются не по назначению. Павел Павлович Знаменский и его коллеги начинают собирать сведения о начальнике ДЭЗа Мусницком. Очень скоро выясняется, что на деньги жильцов тот открыл собственное дело. Однако привлечь Мусницкого к ответу будет не так просто, ведь среди его покровителей – весьма влиятельные люди.