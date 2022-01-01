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Игорь Бочкин
Игорь Бочкин
О персоне
Фильмография
Игорь Бочкин
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Дата рождения
17 февраля 1957
Возраст
65 лет
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актер
Биография Игоря Бочкина
Родился 17 февраля 1957 года. Москва, СССР (Россия).
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Фильмография Игоря Бочкина
Егорино горе
комедия
2008, Россия
4.0
Синие ночи
мелодрама
2007, Россия
5.0
А поутру они проснулись
комедия, драма
2003, Россия
6.0
Желтый карлик
комедия
2001, Россия
6.0
Барханов и его телохранитель
комедия, криминал
1996, Россия
6.0
Личная жизнь королевы
комедия
1993, Россия
3.0
Вынос тела
драма
1992, Россия
6.0
Взбесившийся автобус
триллер, драма, криминал
1991, СССР
6.0
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