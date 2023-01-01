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Иван Павлов
Иван Павлов
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Иван Павлов

Дата рождения
20 августа 1968
Возраст
54 года
Знак зодиака
Лев
Место рождения
Минск, СССР

Популярные фильмы

Кто я
Кто я (2016)
0
На безымянной высоте
На безымянной высоте (2004)
0
В созвездии Стрельца
В созвездии Стрельца (2018)
0

Фильмография Иван Павлов

Жанр
Год
Все 5 Фильмы 1 Сериалы 4 Режиссер 1 Актер 4
Подрыв
Подрыв
военный 2022, Беларусь
Билеты
В созвездии Стрельца
В созвездии Стрельца
драма, мелодрама, спорт, биография 2018, Россия
Кто я
Кто я
драма 2016, Россия/Беларусь
Долги совести
Долги совести
драма, мелодрама 2016, Россия
На безымянной высоте
На безымянной высоте
военный 2004, Беларусь/Россия
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