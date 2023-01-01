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Фильмография
Иван Павлов
Киноафиша
Персоны
Иван Павлов
Иван Павлов
Дата рождения
20 августа 1968
Возраст
54 года
Знак зодиака
Лев
Место рождения
Минск, СССР
Популярные фильмы
Кто я
(2016)
0
На безымянной высоте
(2004)
0
В созвездии Стрельца
(2018)
0
Фильмография Иван Павлов
Жанр
Все
Биография
Военный
Драма
Мелодрама
Спорт
Год
Все
2022
2018
2016
2004
Все
5
Фильмы
1
Сериалы
4
Режиссер
1
Актер
4
Подрыв
военный
2022, Беларусь
Билеты
В созвездии Стрельца
драма, мелодрама, спорт, биография
2018, Россия
Кто я
драма
2016, Россия/Беларусь
Долги совести
драма, мелодрама
2016, Россия
На безымянной высоте
военный
2004, Беларусь/Россия
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