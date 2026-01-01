Отзывы о фильме
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другимНаписать отзыв
Главный герой фильма - Василий Держаков - квалифицированный рабочий. Привыкший к «двойной морали» как к норме жизни, он поддается на уговоры любовницы Анны спрятать у себя ворованные вещи, и становится соучастником преступления. После предварительного заключения Василия выпускают из тюрьмы... Таким образом сама жизнь предостерегла его от дальнейших ошибок, к которым неизбежно ведут безнравственные «нормы» существования. По мотивам «Записок рабочего человека» В.Леоновича.
|1 августа 1989
|СССР