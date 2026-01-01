Оповещения от Киноафиши
Ожог

Ожог

Ozhog 18+
О фильме

Главный герой фильма - Василий Держаков - квалифицированный рабочий. Привыкший к «двойной морали» как к норме жизни, он поддается на уговоры любовницы Анны спрятать у себя ворованные вещи, и становится соучастником преступления. После предварительного заключения Василия выпускают из тюрьмы... Таким образом сама жизнь предостерегла его от дальнейших ошибок, к которым неизбежно ведут безнравственные «нормы» существования. По мотивам «Записок рабочего человека» В.Леоновича.

Страна СССР
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 1988
Премьера в мире 1 августа 1989
Дата выхода
1 августа 1989 СССР
Производство Odessa Film Studios
Другие названия
Ozhog, Ожог
В ролях
Алексей Булдаков
Алексей Булдаков
Людмила Гурченко
Людмила Гурченко
Галина Яцкина
Валерий Ивченко
Александр Калугин
Александр Калугин
Юрий Кузьменков
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

5.8
Оцените 10 голосов
5.6 IMDb
