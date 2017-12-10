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Иван Мацкевич
Иван Мацкевич
Ivan Matskevich
О персоне
Фильмография
Иван Мацкевич
Ivan Matskevich
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Дата рождения
9 апреля 1947
Возраст
70 лет
Знак зодиака
Овен
Дата смерти
10 декабря 2017
Место рождения
Грабово, Гродненская область, СССР (Беларусь)
Биография Ивана Мацкевича
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Фильмография Ивана Мацкевича
Излечить страх
биография, исторический, драма
2013, Украина / Беларусь
7.0
Покушение
драма
2009, Беларусь
5.0
Враги
исторический, военный, драма
2007, Россия
5.0
Сказка о звездном мальчике
семейный
1983, СССР
7.0
Ненависть
приключения
1977, СССР
4.0
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