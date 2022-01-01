Кому на Руси жить..., 1990

После окончания войны Бачурин с наградами вернулся домой, где его ждала семья и огромный сад, который он любил с детства. Но вышел указ об обложении налогом фруктовых деревьев, находящихся в частных владениях. И Бачурин загубил сад, ошпарив яблони кипятком. Так он получил свой первый большой срок...

В 1953 вернулся к осиротевшим сыновьям. Встретив на одной из вечеринок женщину, уехал на заработки и приказал ждать. Но та вышла замуж и он, не в силах простить предательства, поджег ее дом и получил второй срок...