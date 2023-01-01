Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Идеальная ложь" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Платформа
Киноафиша Фильмы Платформа Фильмы похожие на Платформа
El hoyo Платформа 2019 / Испания
7.2 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Фильмы похожие на Платформа

Вся информация о фильме
Тихое место 2
Тихое место 2
ужасы 2021, США
7.0
Человек-невидимка
Человек-невидимка
ужасы, фантастика 2020, США
6.0
С нуля до пьедестала
С нуля до пьедестала
биография, документальный, спорт 2020, Иран / Китай
8.0
Взаперти
Взаперти
ужасы, триллер, детектив 2020, США
6.0
Мы
Мы
ужасы, триллер 2019, США
7.0
Клаустрофобы
Клаустрофобы
ужасы 2019, США
8.0
Солнцестояние
Солнцестояние
ужасы 2019, США
5.0
Вивариум
Вивариум
фантастика 2019, США
5.0
Травма
Травма
триллер, детектив 2019, США
6.0
Реинкарнация
Реинкарнация
драма, ужасы, детектив 2018, США
5.0
Птичий короб
Птичий короб
фантастика, триллер, драма 2018, США
7.0
Во время грозы
Во время грозы
триллер, драма, фэнтези, детектив 2018, Испания
6.0
Тихое место
Тихое место
ужасы, мистика 2018, США
7.0
Тайна 7 сестер
Тайна 7 сестер
фантастика, триллер 2017, Великобритания
7.0
Прочь
Прочь
ужасы, детектив 2017, США
7.0
Оно
Оно
ужасы, триллер 2017, США
7.0
Не дыши
Не дыши
триллер 2016, США
7.0
Сплит
Сплит
триллер 2016, США
7.0
Кавказская пленница!
Кавказская пленница!
комедия 2014, Россия
1.0
Шепот дороги ужасов
Шепот дороги ужасов
ужасы, триллер 2008, Великобритания
6.0
Куб
Куб
мистика, фантастика, ужасы 1997, Канада
7.0
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Криминальный Город: Разборки В Пусане
Криминальный Город: Разборки В Пусане
2023, Южная Корея, боевик, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Кентавр
Кентавр
2023, Россия, драма, триллер
Флэш
Флэш
2023, США, фантастика, приключения, боевик, драма, фэнтези
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Трансформеры: Восхождение Звероботов
2023, США, фантастика, боевик
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
За Палыча!
За Палыча!
2023, Россия, комедия, военный
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Корабль призраков
Корабль призраков
2023, Великобритания / США, драма, ужасы, детектив
Related video
Китайская копия Барби: народ поглумился над новой «Миссис Россия»
Этот тест поможет узнать, какого цвета ваша аура
Бабушка и внучка: что сотворили годы с двумя Хюррем из «Великолепного века»
«Страшно, что это неизлечимо»: народ жалеет Сафонова после печальных вестей
Навка и рядом не стояла: не поверите, кем Авербух приходится Костомарову
Эти дурные привычки окружающих раздражают россиян: может, и вы грешите?
«Не могу и не хочу»: Соседов высказался о внезапном уходе из шоу
Такие имена в прошлом давали аристократам: проверьте, вдруг и вы голубых кровей
Дочь Гузеевой пылинки сдувает с сына известного актера: ахнете, узнав, о ком речь
Лады Дэнс больше нет: пришла печальная весть о разбившейся в ДТП певице
Если вы встречаетесь с представителем этого знака Зодиака, то ждите измены
Убрали без лишнего шума: съемки шоу «Поле чудес» прекращены
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше