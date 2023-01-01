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Иван Массаге
Иван Массаге Iván Massagué
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Иван Массаге

Iván Massagué

Дата рождения
4 сентября 1976
Возраст
46 лет
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актер

Популярные фильмы

Платформа
Платформа (2019)
7.181818
В ожидании Дали
В ожидании Дали (2023)
5.5833335
Culpa Mia
Culpa Mia (2023)
0

Фильмография Иван Массаге

Жанр
Год
Все 3 Фильмы 3 Актер 3
В ожидании Дали 5.6
В ожидании Дали Esperando a Dalí
комедия, драма, мелодрама 2023, Испания
Билеты
Culpa Mia
Culpa Mia Culpa mía
драма 2023, Испания
Платформа 7.2
Платформа El hoyo
ужасы, фантастика, триллер 2019, Испания
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