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О персоне
Фильмография
Иван Массаге
Iván Massagué
Киноафиша
Персоны
Иван Массаге
Иван Массаге
Iván Massagué
Дата рождения
4 сентября 1976
Возраст
46 лет
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актер
Популярные фильмы
Платформа
(2019)
7.181818
В ожидании Дали
(2023)
5.5833335
Culpa Mia
(2023)
0
Фильмография Иван Массаге
Жанр
Все
Драма
Комедия
Мелодрама
Триллер
Ужасы
Фантастика
Год
Все
2023
2019
Все
3
Фильмы
3
Актер
3
5.6
В ожидании Дали
Esperando a Dalí
комедия, драма, мелодрама
2023, Испания
Билеты
Culpa Mia
Culpa mía
драма
2023, Испания
7.2
Платформа
El hoyo
ужасы, фантастика, триллер
2019, Испания
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