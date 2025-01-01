Меню
О персоне
Фильмография
Александра Масангкей
Alexandra Masangkay
Александра Масангкей
Александра Масангкей
Alexandra Masangkay
Дата рождения
15 апреля 1992
Возраст
33 года
Знак зодиака
Овен
Место рождения
Барселона, Испания
Актерское амплуа
Герой боевиков, Фантастический герой, Драматический актёр
Популярные фильмы
3.9
Диспетчерская
(2024)
0.0
Сандокан: Принц пиратов
(2025)
Фильмография Александра Масангкей
2
Сандокан: Принц пиратов
драма, боевик, приключения
2025, Италия/Франция
3.9
Диспетчерская
Control Room
боевик, фантастика
2024, Испания
