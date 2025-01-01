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Гальдер Гастелу-Уррутия
Galder Gaztelu-Urrutia
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Персоны
Гальдер Гастелу-Уррутия
Гальдер Гастелу-Уррутия
Galder Gaztelu-Urrutia
Дата рождения
1 января 1974
Возраст
51 год
Знак зодиака
Козерог
Место рождения
Бильбао, Испания
Популярные фильмы
7.1
Платформа
(2019)
6.2
Платформа 2
(2024)
4.9
Крушение мира
(2024)
Фильмография Гальдер Гастелу-Уррутия
Жанр
Все
Триллер
Ужасы
Фантастика
Год
Все
2024
2019
Все
3
Фильмы
3
Режиссер
3
Сценарист
2
Продюсер
2
4.9
Крушение мира
Rich Flu
триллер
2024, США / Колумбия / Испания
Смотреть трейлер
Рецензия
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6.2
Платформа 2
El hoyo 2
ужасы, фантастика, триллер
2024, Испания
Смотреть трейлер
7.1
Платформа
El hoyo
ужасы, фантастика, триллер
2019, Испания
Новости о Гальдер Гастелу-Уррутия
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