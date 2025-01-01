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Гальдер Гастелу-Уррутия
Гальдер Гастелу-Уррутия Galder Gaztelu-Urrutia
Киноафиша Персоны Гальдер Гастелу-Уррутия

Гальдер Гастелу-Уррутия

Galder Gaztelu-Urrutia

Дата рождения
1 января 1974
Возраст
51 год
Знак зодиака
Козерог
Место рождения
Бильбао, Испания

Популярные фильмы

Платформа 7.1
Платформа (2019)
Платформа 2 6.2
Платформа 2 (2024)
Крушение мира 4.9
Крушение мира (2024)

Фильмография Гальдер Гастелу-Уррутия

Жанр
Год
Все 3 Фильмы 3 Режиссер 3 Сценарист 2 Продюсер 2
Крушение мира 4.9
Крушение мира Rich Flu
триллер 2024, США / Колумбия / Испания
Смотреть трейлер Рецензия
Платформа 2 6.2
Платформа 2 El hoyo 2
ужасы, фантастика, триллер 2024, Испания
Смотреть трейлер
Платформа 7.1
Платформа El hoyo
ужасы, фантастика, триллер 2019, Испания
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