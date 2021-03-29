«Кинотеатр кошмаров»: Рецензия Киноафиши

Загадочный и жуткий кинотеатр заманивает посетителей, предлагая каждому своё кино, в котором зритель сыграет главную роль. Каждый из пяти сюжетов расскажет отдельную историю. Молодой паре придётся противостоять маньяку в костюме сварщика, девушку со шрамами на лице жених уговорит на пластическую операцию, а священник вместе с монашкой столкнётся с проявлениями дьявольского зла. За всеми жуткими киносеансами следит киномеханик, которому очень важен каждый посетитель.

Антологии хорроров — жанр почти вечный. Причём он отлично чувствует себя как в формате сериалов (за последние годы перезапустили и «Сумеречную зону», и «Калейдоскоп ужасов»), так и в виде полнометражного кино. В этом варианте сюжеты обычно как-то связаны общим рассказчиком или небольшими вставками. Из недавних примеров достаточно вспомнить «Страшные истории, рассказанные на ночь» или «Погребальные байки».

Кинотеатр кошмаров

Но отдельное удовольствие, когда в подобной антологии собираются настоящие мастера ужасов, каждый из которых снимает короткометражку и буквально за 20 минут рассказывает целую историю. На съёмках «Кинотеатра кошмаров» объединились создатель «Гремлинов» Джо Данте, Мик Гаррис, когда-то снявший «Верхом на пуле» по Стивену Кингу, автор «Леденца» Дэвид Слэйд и другие талантливые режиссёры.

Конечно, из-за этого фильм получился очень неоднородным: у каждого свой узнаваемый почерк и атмосфера. Но это даже и хорошо, ведь зритель не сможет предсказать, какие эмоции получит от каждого нового сюжета. Первая история выглядит постмодерновым слэшером. Все классические приёмы жанра налицо: группа молодых людей на отдыхе, зловещий маньяк. Правда сначала сюжет доводят до почти комедийного гротеска. А потом и вовсе разворачивают идею на 180 градусов.

Но уже вторая серия, к которой как раз приложил руку Данте, превращается в классический хоррор, где всё строится на атмосфере опасности. А уж четвёртая сцена от Слэйда и вовсе выворачивается в мрачный постапокалипсис с очень неоднозначным финалом. Причём явное клипмейкерское прошлое режиссёра здесь сталкивается чуть ли не со стилем Дэвида Кроненберга.

Кинотеатр кошмаров

Самыми стандартными выглядят третья и пятая истории. Но первая из них удачно перерастёт в кровавое месиво, а другая напомнит какие-то подростковые ужасы о покойниках в больницах.

Актёры тоже справляются не все и не всегда. Микки Рурк в образе киномеханика и вовсе будто случайно зашёл, чтобы порадовать зрителя знакомым лицом. Заглядывают также и другие звёзды прошлого и настоящего. Например, Ричард Чемберлен. А вот Патрика Уилсона заметят только самые внимательные.

Остальные актёры скорее из второго-третьего эшелонов, а потому не так харизматичны. Но откровенно переигрывать будут только в самом начале, где это подразумевает сама структура эпизода. Классические слэшеры тоже не славились глубокой проработкой образов — нужно лишь погромче кричать и пострашнее дышать.

Кинотеатр кошмаров

Вряд ли «Кинотеатр кошмаров» кого-то всерьёз напугает. Эта антология скорее призвана развлекать: кроме одного эпизода, весь ужас строится либо на крови, либо на уродствах с явной отсылкой к восьмидесятым годам, когда и набирали популярность большинство создателей. Картинкой порадует лишь Слэйд. Его чёрно-белый эпизод вышел очень тягучим и притягивает эстетикой отвратительного.

У остальных это типичные ретросъёмки со множеством крупных и средних планов без какой-либо вычурности. Но это явно не от недостатка таланта. «Кинотеатр кошмаров» пытается выглядеть максимально просто, чтобы пару часов веселить поклонников классики и выдавать неожиданные переосмысления знакомых сюжетов.