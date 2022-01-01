Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Инка Фридрих
Инка Фридрих
Inka Friedrich
О персоне
Фильмография
Инка Фридрих
Inka Friedrich
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
1 ноября 1965
Возраст
56 лет
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актриса
Место рождения
Фрайбург-им-Брайсгау, Германия
Биография Инка Фридрих
Развернуть
Фильмография Инка Фридрих
Риски и побочные эффекты
комедия
2021, Австрия
7.0
Свадьбы не будет!
комедия, мелодрама
2020, Германия
5.0
Центр моего мира
семейный
2016, Германия
7.0
Фанатки на завтрак не остаются
комедия, мелодрама
2010, Германия
7.0
Граница
триллер
2010, Германия
5.0
Лето на балконе
драма
2005, Германия
5.0
Все фильмы
Related video
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас